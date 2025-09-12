FW-Langthaler: Österreich braucht Mut und Entschlossenheit zu echten Reformen und Entlastungen!

Wien (OTS) -

Während das über viele Jahre wirtschaftlich und staatsfinanziell gepeinigte Griechenland – nach härtesten Einschnitten – heute Budgetüberschüsse erzielt und mit Reformen Spielräume für Steuererleichterungen und wirtschaftlichen Aufschwung schafft, tritt Österreich auf der Stelle. Statt entschlossener Konsolidierung und mutiger Reformen erleben unsere Betriebe weiter steigende Abgaben, wachsende Bürokratie und politische Mutlosigkeit.

Die Realität: Österreich hat seit 2020 die höchste Inflationsrate in Westeuropa, steckt bereits im dritten Jahr in einer nachhaltigen Rezession und gleichzeitig schnellen Schulden und Abgaben weiter nach oben. Was in Athen gelang – ein rigoroser Umbau des Staatsapparates und der Abbau von Verschwendung – wird in Wien verweigert. Die Bundesregierung setzt auf kosmetische Eingriffe, anstatt echte Strukturreformen einzuleiten.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) fordert daher:

Radikale Entbürokratisierung – Schluss mit Gold Plating und der nationalen Übererfüllung unsinniger EU-Vorgaben.

Senkung der Unternehmenssteuern – Eigenkapitalaufbau belohnen, Investitionen stärken.

Staat schlank machen – Verwaltungsapparate straffen, Behörden digitalisieren, Doppelstrukturen abbauen.

Nachhaltige Budgetpolitik – weniger Schulden, mehr Effizienz, klare Priorität auf Entlastung der arbeitenden, leistungsbereiten Wirtschaft.

Reinhard Langthaler, Generalsekretär der FW: „Wenn Griechenland die Kraft hat, mit eisernen Reformen seine Wirtschaft und den Staatsapparat neu aufzustellen, dann gibt es keine Ausrede mehr für Österreich. Unsere Betriebe brauchen keine warmen Worte, sondern spürbare Entlastung und den Mut zur Veränderung. Wer weiter zaudert, gefährdet Wachstum, Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand.“