- 12.09.2025, 09:08:32
- /
- OTS0022
REMINDER: Pressekonferenz: Digital Natives kaufen anders – wie unterschiedliche Generationen den Markt verändern.
Forum Hausgeräte präsentiert Generationenstudie
Im Vorfeld der Elektrofachhandelstage gibt das Forum Hausgeräte exklusive Einblicke in das Konsumverhalten von Gen Z bis Babyboomer – und beleuchtet, wie diese Ergebnisse den Markt für Hausgeräte nachhaltig prägen.
Themen:
Smart-Home-Technologien: Must-have oder No-Go?
Nachhaltigkeit als generationsübergreifendes Kaufkriterium
Design, Markenvertrauen und Second-Hand: Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung
Sprecher:innen:
Alfred Janovsky, Geschäftsführer Electrolux Austria, Obmann Forum Hausgeräte
Monika Eder, Geschäftsführerin Miele Österreich, Obmann-Stellvertreterin Forum Hausgeräte
Katrin Prüller-Nußbaumer, Pressesprecherin FEEI
Datum/Uhrzeit:
Dienstag, 16. September 2025, 11:30 – 12:30 Uhr
Ort:
FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
Mariahilfer Straße 37–39, 5. Stock, 1060 Wien
Bitte beachten Sie:
Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.
Anmeldung:
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 15. September 2025 an Jasmin Holzmann-Glaser unter +43 1 588 39 55 oder kommunikation@feei.at
Rückfragen & Kontakt
FEEI
Jasmin Holzmann-Glaser
Telefon: +43/664 820 56 52
E-Mail: holzmann@feei.at
