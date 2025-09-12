  • 12.09.2025, 09:06:03
VP-Hammerer: SPÖ blockiert versprochene Anrainerversammlung im Jedmayer-Grätzel

Anrainer werden seit einem Jahr vertröstet - Bewohner haben ein Recht auf Mitsprache mit allen relevanten Dienststellen - ÖVP Mariahilf fordert Termin noch 2025

Bereits im September 2024 hat die ÖVP Mariahilf eine Anrainerversammlung im Jedmayer-Grätzel beantragt, um gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Probleme und Lösungen für das Viertel zu diskutieren. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart hat damals zugesagt, diese noch im Jahr 2024 abzuhalten.

Ein Jahr später gibt es immer noch keinen Termin. In der gestrigen Sitzung des Mariahilfer Bezirksparlaments erklärte Bezirksvorsteher-Stv. Julia Lessacher, dass sich der Bezirk zwar weiterhin „bemühe“, aber eine Mehrzahl der zuständigen Dienststellen nicht teilnehmen wolle.

„Das ist schlichtweg inakzeptabel und eine Zumutung für die Menschen im Grätzel“, kritisiert ÖVP-Bezirksparteiobmann Gerhard Hammerer. „In den letzten Monaten hat sich die Situation deutlich verschlechtert, im nahegelegenen Fritz-Imhoff-Park, rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße aber auch leider darüber hinaus. Die Anrainerinnen und Anrainer fühlen sich mit ihren Sorgen alleingelassen. Gerade jetzt wäre es dringend notwendig, dass die Bezirksvorstehung Wort hält. Eine Anrainerversammlung lebt vom Austausch mit allen zuständigen Stellen – nur so können Probleme offen angesprochen und konkrete Maßnahmen vereinbart werden.“

Die ÖVP Mariahilf fordert daher, dass die Anrainerversammlung noch im Jahr 2025 abgehalten wird – selbstverständlich unter Einbindung aller Dienststellen. Gerhard Hammerer abschließend: „Die Bezirksvorstehung muss ihre Zusage endlich einlösen. Die Anrainer erwarten Lösungen statt Ausreden. Jetzt ist die Stadt Wien – allen voran Stadtrat Peter Hacker – gefordert, endlich zu liefern.“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

