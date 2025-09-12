  • 12.09.2025, 09:05:03
  • /
  • OTS0020

LH Mikl-Leitner: „Unsere 100-Jährigen verdienen höchsten Respekt und Anerkennung“

Jubilarin ist seit 01.06.1948 Mitglied der Volkspartei Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - 

Einen ganz besonderen Besuch absolvierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am vergangenen Freitag in Absdorf: Sie gratulierte Frau Hermine Girsa nachträglich zu ihrem 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist seit unglaublichen acht Jahrzehnten treues Mitglied der Volkspartei Niederösterreich.

Besonders geprägt hat Girsa ihr Beruf: 37 Jahre lang war sie Volksschullehrerin und mit Leib und Seele Pädagogin. Seit 1968 lebt sie in Absdorf, wo sie fest im Gemeindeleben verwurzelt ist und Generationen von Kindern nicht nur Wissen, sondern auch Werte mit auf den Weg gegeben hat.

„Menschen wie Frau Girsa haben unser Land aufgebaut und nach schweren Zeiten wieder stark gemacht. Dafür verdienen sie unseren höchsten Respekt und unsere Anerkennung. Mit ihrer jahrzehntelangen Berufung als Volksschullehrerin hat sie zudem Generationen an Absdorferinnen und Absdorfern schulisch geprägt. Ich möchte mich bei allen 100-Jährigen in Niederösterreich herzlich bedanken – für ihre Lebenswerke, ihre Erfahrung und ihren Beitrag für unsere Gemeinschaft“, so die Landeshauptfrau.

Für Mikl-Leitner sei es immer etwas ganz Besonderes, Jubilarinnen und Jubilare persönlich zu treffen: „Diese Begegnungen sind berührend und inspirierend zugleich. Sie zeigen uns, wie wichtig Zusammenhalt, Fleiß und Zuversicht sind. Eigenschaften, die unsere älteste Generation vorgelebt hat und die uns auch heute noch Orientierung geben.“

Rückfragen & Kontakt

Volkspartei Niederösterreich
E-Mail: presse@vpnoe.at
Website: https://vpnoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NNV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright