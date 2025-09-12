LH Mikl-Leitner: „Unsere 100-Jährigen verdienen höchsten Respekt und Anerkennung“

St. Pölten (OTS) -

Einen ganz besonderen Besuch absolvierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am vergangenen Freitag in Absdorf: Sie gratulierte Frau Hermine Girsa nachträglich zu ihrem 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist seit unglaublichen acht Jahrzehnten treues Mitglied der Volkspartei Niederösterreich.

Besonders geprägt hat Girsa ihr Beruf: 37 Jahre lang war sie Volksschullehrerin und mit Leib und Seele Pädagogin. Seit 1968 lebt sie in Absdorf, wo sie fest im Gemeindeleben verwurzelt ist und Generationen von Kindern nicht nur Wissen, sondern auch Werte mit auf den Weg gegeben hat.

„Menschen wie Frau Girsa haben unser Land aufgebaut und nach schweren Zeiten wieder stark gemacht. Dafür verdienen sie unseren höchsten Respekt und unsere Anerkennung. Mit ihrer jahrzehntelangen Berufung als Volksschullehrerin hat sie zudem Generationen an Absdorferinnen und Absdorfern schulisch geprägt. Ich möchte mich bei allen 100-Jährigen in Niederösterreich herzlich bedanken – für ihre Lebenswerke, ihre Erfahrung und ihren Beitrag für unsere Gemeinschaft“, so die Landeshauptfrau.

Für Mikl-Leitner sei es immer etwas ganz Besonderes, Jubilarinnen und Jubilare persönlich zu treffen: „Diese Begegnungen sind berührend und inspirierend zugleich. Sie zeigen uns, wie wichtig Zusammenhalt, Fleiß und Zuversicht sind. Eigenschaften, die unsere älteste Generation vorgelebt hat und die uns auch heute noch Orientierung geben.“