ISS Österreich: St. Pölten als zentrale Drehscheibe für die Region

St. Pölten (OTS) -

ISS Österreich, heimischer Marktführer im Facility Management und seit fast 70 Jahren in Österreich erfolgreich tätig, hat heute seine neue Niederlassung in St. Pölten offiziell eröffnet. Von hier aus wird künftig die Geschäftstätigkeit in ganz Niederösterreich – gemeinsam mit der Niederlassung in Wiener Neustadt – koordiniert.

Der neue Standort vereint die bisherigen Niederlassungen in Stockerau, Krems, Amstetten sowie den bisherigen Standort in St. Pölten und wird damit zum regionalen Headquarter in der Landeshauptstadt. Damit stärkt ISS Österreich seine Präsenz in der Region und setzt auf Kundennähe, kurze Wege und effiziente Betreuung für 200 Kunden.

Das moderne Gebäude in St. Pölten fungiert als Büro- und Lagerstandort sowie als Drehscheibe für die Region. „Mit der neuen Niederlassung bündeln wir unsere Kräfte und schaffen eine zentrale Basis für die Betreuung unserer Kunden in Niederösterreich. Wir sehen hier noch weiteres Potenzial für Wachstum und Expansion – mit dem neuen Headquarter sind wir dafür bestens gerüstet“ , erklärt Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich.

Starker Motor und Arbeitgeber in der Region

In Niederösterreich betreut ISS zahlreiche Kunden aus unterschiedlichen Branchen – vom Gesundheitswesen über die Industrie bis hin zur öffentlichen Hand. Mit der neuen Niederlassung soll der Wachstumskurs – insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Industrie – weiter forciert werden. „Alle unsere Kunden sind innerhalb von maximal 60 Minuten erreichbar. Das ist ein entscheidender Vorteil, um flexibel, schnell und persönlich auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Gleichzeitig macht es mich stolz, dass wir mit dem neuen Standort in der Landeshauptstadt ein starkes regionales Headquarter geschaffen haben, das Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt stellt“ , so Steinreiber.

ISS Österreich ist nicht nur ein wichtiger Partner für Unternehmen, sondern auch ein verlässlicher Arbeitgeber – rund 1.000 der 7.000 Mitarbeitenden arbeiten in Niederösterreich. Auch St. Pöltens Vizebürgermeister Michael Kögl betonte die Bedeutung des neuen Standorts: „Die Eröffnung ist ein Gewinn für unsere Stadt. ISS Österreich ist ein starker Arbeitgeber und Partner in der Region. Das Bekenntnis zu nachhaltigem Bauen und zur Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben zeigt, wie Wirtschaftskraft und Verantwortung Hand in Hand gehen.“

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Das neue Headquarter in St. Pölten steht für modernes Arbeiten, Regionalität und Nachhaltigkeit. Die Büroflächen haben sich auf 250 m² verdoppelt und mit zusätzlich rund 150 m² Lagerfläche gewinnt der Standort weiter an Bedeutung als Umschlagplatz für die Betreuung der zahlreichen Kunden in Niederösterreich. Besonderer Wert wurde auf nachhaltiges Bauen, regionale Wertschöpfung und moderne Technik gelegt. Realisiert wurde das Projekt in enger Zusammenarbeit mit ATC im Business-Park-Nord, wo auf insgesamt 1.000 m² moderne Büro- und Lagerflächen entstanden sind.

Nachhaltigkeit und smarte Gebäudetechnik prägen auch die Nutzung des neuen Standorts: Alle Energieverbräuche – von Wärme und Kälte bis zu Wasser und Strom – werden in Echtzeit über Live-Zähler überwacht und effizient gesteuert. Hinzu kommen chemiefreie Reinigung mit dem Tersano SAO®-System sowie der Einsatz von Robotik. Mit einer geplanten Photovoltaikanlage und der Vorbereitung auf eine vollständig elektrische Fahrzeugflotte ist der Standort konsequent auf Zukunft ausgerichtet.