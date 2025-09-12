J.S. Held ernennt Stephanie Giammarco zur Leiterin eines Teams von multidisziplinären Experten

Jericho, N.Y. (OTS) -

Globales Beratungsunternehmen J.S. Held gibt die Ernennung von Stephanie Giammarco, CPA, CFE, CEDS, zur Senior geschäftsführenden Vizepräsidentin und Divisionsleiterin bekannt. In ihrer neuen Funktion leitet sie ein Team von über 500 Experten. Sie wird an den Geschäftsführer, Lee Spirer, berichten und dem Führungsteam des Unternehmens beitreten.

Leiterin des strategischen globalen Teams

Stephanie Giammarco verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei zwei führenden globalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, wo sie sich den Ruf erworben hat, strategisch ausgerichtete und integrierte Teams in großem Umfang aufzubauen.

Stephanie Giammarco, zu ihrer Rolle bei J.S. Held: „Es ist großartig, Teil eines wirklich globalen Unternehmens zu sein – eines Unternehmens, das nahtlos Kunden bedient und als ein Team – ein Unternehmen – arbeitet, das sich auf eine Mission konzentriert."

Fachbereichsleiterin, technologiegestützte Beratung für professionelle Dienstleistungen

Stephanie Giammarco ist eine transformative Führungspersönlichkeit, die fortschrittliche Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Cloud-Lösungen, konsequent zur Modernisierung professioneller Dienstleistungen eingesetzt hat.

Strategische Führung an der Schnittstelle von Finanzen, Forensik und Innovation

Stephanie Giammarco ist weithin anerkannt für ihr Fachwissen an der Schnittstelle zwischen komplexen Finanzermittlungen, forensischer Buchhaltung und technologiebasierten Lösungen. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Teams entwickelt und geleitet, die sich mit hochrangigen Finanzermittlungen, der Analyse umfangreicher Datenumgebungen und dem Einsatz innovativer Methoden zur Bekämpfung von Unternehmensdelikten, der Veruntreuung von Vermögenswerten sowie komplexen Handelsstreitigkeiten befassen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn in der Prozessberatung und hat seitdem ein breites Kundenspektrum – von multinationalen Unternehmen bis hin zu Einrichtungen des öffentlichen Sektors – in Fragen der Finanzkriminalität, der Betrugsaufdeckung, der Einhaltung von Vorschriften sowie der elektronischen Offenlegung beraten. Sie ist bekannt für ihren strategischen Weitblick und ihre kollaborative Führungsarbeit. Sie liefert durchweg hochwirksame Ergebnisse und fördert gleichzeitig ein Umfeld, in dem sich Fachleute entfalten und wachsen können.

Lee Spirer, J.S. Held, Geschäftsleiter teilt mit: „Stephanie ist eine energiegeladene, umwälzende Führungspersönlichkeit, die sich auf die Entwicklung innovativer und integrierter Dienstleistungen mit großer Wirkung für die Kunden konzentriert. Ihr Eintritt in die Kanzlei steht in direktem Zusammenhang mit einem wichtigen Aspekt unserer Strategie – einer Strategie, die zunehmend hochkarätige Talente anzieht und dem juristischen Kanal vielfältige sowie differenzierte Möglichkeiten bietet." Zu Stephanies Entscheidung, bei J.S. Held zu arbeiten, bemerkt Lee Spirer: „Ihre nachgewiesene Fähigkeit, das Wachstum durch organische Expansion und M&A voranzutreiben, macht Stephanie zu einer idealen Ergänzung für J.S. Helds wachstumsorientierte Kultur."

J.S. Held Führungsteam

Stephanie Giammarco gehört zu den Divisionsleitern Jim Stanilious und Paul Banks, die multidisziplinäre Teams aus technischen, wissenschaftlichen, finanziellen und strategischen Experten leiten, die Versicherungsfachleute, Rechtsberater, Führungskräfte sowie Risikomanager von Unternehmen, Regierungsbehörden und Investoren beraten. Gemeinsam hilft J.S. Held seinen Kunden bei der Bewältigung komplexer Angelegenheiten und bei der globalen Risikominderung.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen sowie Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Organisationen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen sowie ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die Kunden in die Lage versetzen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1500 Fachleute betreuen Organisationen auf sechs Kontinenten, darunter 84 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 75 % der Forbes-Top-20-Versicherungsunternehmen (90 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) sowie 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

Verdantix vergleicht in seinem Bericht Green Quadrant: Enterprise Risk Management Consulting Services (2025) 15 der führenden Berater für Enterprise Risk Management (ERM) und hebt das internationale Beratungsunternehmen J.S. Held auf Grundlage seiner Kompetenzen und Dynamik als eines der führenden Unternehmen hervor.

J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden über PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB oder Ocean Tomo Investments, einem Teil von J.S. Held, Mitglied FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.