Aviso PK: Ein Zentrum für sexuelle Gesundheit als Leuchtturm für Österreich, Mo 15.9.2025, 10 Uhr
Die Aids Hilfe Wien, die Stadt Wien und die ÖGK präsentieren ein innovatives Projekt zu sexueller Gesundheit
Wien bekommt im Jahr 2026 ein österreichweit einzigartiges Zentrum für sexuelle Gesundheit – niederschwellig, innovativ und mit Signalwirkung. Was bisher in Wien fehlte, wird nun Realität: Testung, Behandlung, Beratung und Prävention aus einer Hand. Bei der Pressekonferenz präsentieren die Aids Hilfe Wien gemeinsam mit der Stadt Wien und der ÖGK wie sie gemeinsam ein Leuchtturmprojekt für ganz Österreich schaffen – mit konkretem Zeitplan und Umsetzungsschritten und neuem Namen.
Wann: Montag, 15.9.2025, 10 Uhr / Zusätzliche Film- und Fotomöglichkeit: 10.45 Uhr – Baustellenführung im Haus
Ort: Aids Hilfe Wien, Mariahilfer Gürtel 4, 1060 Wien (Veranstaltungsraum 3. Stock)
Redner*innen: Mirijam Hall (Vorsitzende Aids Hilfe Wien, Agnes Streissler-Führer (Vorsitzende der Selbstverwaltung der ÖGK), Peter Hacker (Wiener Gesundheitsstadtrat)
Datum: 15.09.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Aids Hilfe Wien
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien:
Andrea Brunner
+43 664 88540980
brunner@aids-hilfe-wien.at
Stabstelle Presse der ÖGK
Tel: 05 0766-101132
presse@oegk.at
Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Mag. Norbert Schnurrer
+43 1 4000 81233
norbert.schnurrer@wien.gv.at
