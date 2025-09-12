Aviso PK: Ein Zentrum für sexuelle Gesundheit als Leuchtturm für Österreich, Mo 15.9.2025, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Wien bekommt im Jahr 2026 ein österreichweit einzigartiges Zentrum für sexuelle Gesundheit – niederschwellig, innovativ und mit Signalwirkung. Was bisher in Wien fehlte, wird nun Realität: Testung, Behandlung, Beratung und Prävention aus einer Hand. Bei der Pressekonferenz präsentieren die Aids Hilfe Wien gemeinsam mit der Stadt Wien und der ÖGK wie sie gemeinsam ein Leuchtturmprojekt für ganz Österreich schaffen – mit konkretem Zeitplan und Umsetzungsschritten und neuem Namen.

Wann: Montag, 15.9.2025, 10 Uhr / Zusätzliche Film- und Fotomöglichkeit: 10.45 Uhr – Baustellenführung im Haus

Ort: Aids Hilfe Wien, Mariahilfer Gürtel 4, 1060 Wien (Veranstaltungsraum 3. Stock)

Redner*innen: Mirijam Hall (Vorsitzende Aids Hilfe Wien, Agnes Streissler-Führer (Vorsitzende der Selbstverwaltung der ÖGK), Peter Hacker (Wiener Gesundheitsstadtrat)

Ein Zentrum für sexuelle Gesundheit als Leuchtturm für Österreich, Mo 15.9.2025, 10 Uhr

Datum: 15.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Aids Hilfe Wien

Mariahilfer Gürtel 4

1060 Wien

Österreich