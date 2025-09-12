Familypark eröffnet neues Hauptrestaurant – 8,5-Millionen-Euro-Investition stärkt Erlebnis und Region

St. Margarethen (OTS) -

Österreichs größter Freizeitpark, der Familypark, hat heute mit „Filippo’s Restaurant“ ein neues gastronomisches Herzstück eröffnet. Rund 100 geladene Gäste, darunter Landesrätin Daniela Winkler, der Ruster Bürgermeister Mag. Gerold Stagl und der St. Margarethener Vizebürgermeister Mag. Christian Schriefl, feierten gemeinsam die Inbetriebnahme des 8,5 Millionen Euro teuren Neubaus.

Das neue Hauptrestaurant liegt zentral im Themenbereich „Erlebnisburg“ und vereint moderne Kulinarik mit spektakulärem Mittelalter-Design. Auf insgesamt 1.300 m² Fläche (davon 970 m² indoor) bietet es Platz für 480 Gäste sowie vielfältige Erlebnisbereiche für Familien. Eine moderne Zentralküche auf über 400 m² sichert langfristig Effizienz und Qualität im gesamten Parkbetrieb.

„Mit Filippo’s Restaurant setzen wir ein starkes Zeichen für Qualität, Nachhaltigkeit und touristische Weiterentwicklung“ , so Familypark-Geschäftsführer Filip De Witte. Neben traditionellen Gerichten finden Gäste auch vegane, vegetarische sowie bio-zertifizierte Optionen. Nachhaltige Systeme wie Mehrwegbecher und Post-Mix-Anlagen unterstützen die Umweltstrategie des Parks.

Der abtrennbare Veranstaltungsraum mit modernster Technik eröffnet zudem neue Potenziale für Seminare und Business-Events.

Filippo’s Restaurant bildet den krönenden Abschluss einer umfassenden Thematisierungsoffensive in der „Erlebnisburg“ und steht symbolisch für den Weg des Parks in eine zukunftsorientierte, familienfreundliche Erlebniswelt.