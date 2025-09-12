„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Norbert Hofer bester blauer Kanzlerkandidat – aber nicht für die FPÖ-Wählerschaft

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 8. bis 11. September 2025 wissen, ob Herbert Kickl, Norbert Hofer oder Mario Kunasek der bessere Kanzlerkandidat für die FPÖ wäre. Die Frage lautete: „Egal, ob Sie die FPÖ wählen oder nicht, wer wäre Ihrer Ansicht nach der beste Kanzlerkandidat für die Freiheitliche Partei?“



34 Prozent der Befragten sehen Burgenlands FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer als besten Kanzlerkandidaten für die Freiheitliche Partei. Für 22 Prozent ist FPÖ-Parteichef Herbert Kickl die beste Lösung für die blaue Parteispitze und 14 Prozent sehen den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek als beste Alternative.

Zwischen den Wählergruppen zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Für die blaue Wählerschaft ist Herbert Kickl mit 57 Prozent die Nummer eins. Norbert Hofer kommt auf 30 Prozent Zustimmung und Mario Kunasek lediglich auf sechs Prozent. ÖVP- (46 Prozent), SPÖ- (28 Prozent), NEOS- (32 Prozent) und Grün-Wähler:innen (38 Prozent) sehen Norbert Hofer als besten Kanzlerkandidaten für die Blauen. An zweiter Stelle folgt bei den Wählergruppen der vier Parteien Mario Kunasek und dann erst der aktuelle blaue Parteichef Herbert Kickl.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Auf Norbert Hofer könnten sich breitere Wählergruppen einigen, was nicht heißt, dass die FPÖ deswegen die Stimme bei einer Nationalratswahl bekommen würde. Herbert Kickl kann aber ruhig schlafen. Eine deutliche Mehrheit der blauen Wählerschaft steht hinter ihm.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN