Entschlüsselung des Codes für „New Luxury" für die globalen Modelle von AITO

München (OTS) -

Die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge AITO hat auf der IAA MOBILITY 2025 offiziell ihre neueste globale Produktpalette vorgestellt: die Modelle AITO 9, AITO 7 und AITO 5, die speziell für den Markt im Nahen Osten lokalisiert wurden. Dieser Meilenstein bedeutet, dass AITO nun weltweit zertifizierte Modelle liefert, die den Standards für den Eintritt in ausländische Märkte entsprechen, um anspruchsvollen Nutzern weltweit das führende intelligente Mobilitätserlebnis „New Luxury" zu bieten.

Getreu der Philosophie „Intelligence Redefining Luxury" (Intelligenz definiert Luxus neu) übernimmt AITO nicht nur die außergewöhnliche Leistung und das Design traditioneller Luxusfahrzeuge, sondern etabliert auch sein Konzept des „New Luxury", indem es intelligente Leistung, intelligente Fahrassistenz, intelligente Sicherheit, intelligentes Cockpit, intelligentes Fahrwerk, intelligente Dienste und intelligente Fertigung miteinander verbindet. Dadurch entsteht eine Synergie aus „traditionellem Luxus + technologischem Luxus", die es AITO ermöglicht, modernste Technologien in greifbare Dimensionen von Luxus zu verwandeln und die Grenzen des Luxuserlebnisses in intelligenten Fahrzeugen mit neuen Energien kontinuierlich zu erweitern.

Intelligente Leistung: Die Super-Range-Extender-Technologie definiert die neue Ära angstfreier Leistung neu

Das SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation bietet drei wesentliche Vorteile: extrem leise, hoch integriert und hoch effizient. Mit einem thermischen Wirkungsgrad von 44,8 % und einer Kraftstoff-zu-Strom-Umwandlungseffizienz von 3,65 kWh/l – was der Erzeugung von 3,65 kWh Strom aus 1 Liter Kraftstoff entspricht – zählt er zu den besten serienmäßig hergestellten Range Extendern der Branche. Dieses System bietet den Nutzern ein sichereres, leiseres, energieeffizienteres und komfortableres Mobilitätserlebnis, das alle Szenarien abdeckt und sorgenfreie Fahrten ermöglicht.

Dank der führenden Super Range-Extender-Technologie von SERES lassen sich diese technologischen Vorteile in greifbare Produktwettbewerbsfähigkeit umsetzen. Seit der Einführung der Marke AITO bis Ende August 2025 haben die REEV-Versionen von vier Modellen in China einen kumulierten Absatz von über 770.000 Einheiten erzielt. Daten zeigen, dass 70 % der Fahrleistung der AITO-Nutzer im reinen Elektrobetrieb erfolgt, was nicht nur das Fahren erleichtert, sondern auch die CO2-Emissionen effektiv reduziert.

Die SERES MF-Plattform bietet grundlegenden technischen Support und fortschrittliche intelligente Integration für Anwendungen und Upgrades der Range-Extended-Technologie. Als weltweit erste Full-Stack-Plattform bietet sie intelligente Sicherheit, vielfältige Leistung, vielseitigen Raum und weitere Vorteile, die den Verbrauchern ein einfach zu bedienendes, äußerst praktisches und extrem sicheres Fahrerlebnis bieten.

Intelligente Fahrassistenz: Massive Daten zum intelligenten Fahren werten jeden neuen Luxusmoment auf

Die intelligente Fahrassistenztechnologie von AITO hat auf dem chinesischen Markt große Anerkennung gefunden. Bis Ende August 2025 hatten AITO-Fahrzeuge bereits über 3,45 Milliarden Kilometer mit intelligenter Fahrassistenz zurückgelegt und damit über 621.000 Nutzer bedient. Auf dem chinesischen Markt deckt das branchenführende intelligente Fahrerassistenzsystem von AITO alle Szenarien ab und unterstützt auch komplexe Manöver wie die Navigation im Kreisverkehr, Wenden auf schmalen Straßen und das Passieren von Toren. Damit bietet es ein revolutionäres Fahrerassistenz-Erlebnis mit „One-Touch-Ankunft". Es wurde entwickelt, um die Fahrsicherheit und Reaktionsfähigkeit erheblich zu verbessern, mit Echtzeit-Wahrnehmungsfusion in alle Richtungen und schnellen Notfallreaktionsfähigkeiten. Die Benutzer können durch verschiedene komplexe Szenarien navigieren und mit Leichtigkeit reisen.

AITO hat mit der Validierung seiner intelligenten Fahrassistenzfunktionen für den Überseemarkt begonnen, um den Nutzern im Nahen Osten ein hervorragendes und sicheres intelligentes Mobilitätserlebnis zu bieten.

Intelligente Sicherheit: Umfassende Deckung für alle Szenarien und den gesamten Lebenszyklus

AITO ist fest davon überzeugt, dass „Sicherheit der ultimative Luxus ist". Das Unternehmen hat nicht nur die passiven und aktiven Sicherheitsmerkmale verbessert, um sie robuster und intelligenter zu machen, sondern auch ein branchenführendes intelligentes Sicherheitssystem entwickelt – als Vorreiter der ersten szenariobasierten Sicherheitsphilosophie der Branche. Damit bietet es umfassende Lösungen, die Lebensschutz, Stromsicherheit, Datensicherheit, Gesundheitsschutz, Datenschutz und Cybersicherheit abdecken und einen Rundumschutz während des gesamten Lebenszyklus gewährleisten.

Intelligentes Cockpit: Versteht Ihre Bedürfnisse

Das intelligente Cockpit von AITO kann jederzeit die unterschiedlichsten Anforderungen an das Fahren, die Unterhaltung und die Arbeit erfüllen. Die Interaktion mit mehreren Geräten und Bildschirmen kann einfach mit drei Fingern in vier Richtungen erfolgen, so dass mehrere Personen gleichzeitig verschiedene Streamingdienste oder denselben Inhalt genießen können. Es wurden Funktionen wie anpassbare Symbolleisten und Bildschirmschoner hinzugefügt, die ein intelligentes Cockpit-Erlebnis ermöglichen. Durch die Nutzung der Deep-Thinking-Fähigkeiten großer Sprachmodelle bietet es effizientere KI-Interaktionserfahrungen. Egal, ob es sich um tägliche Gespräche, die Steuerung intelligenter Geräte oder personalisierte Dienste handelt, es versteht Sie besser.

Produktlokalisierung: Verschmelzen Sie mit lokalen digitalen Ökosystemen und lokalen Lebensstilen

Die Varianten für den Nahen Osten verfügen über umfangreiche lokalisierte Produktfunktionen, Forschung und Entwicklung sowie Anpassungen, um die vollständige Konformität und Anpassung an die lokalen Fahrbedingungen zu gewährleisten und den vielfältigen Mobilitätsanforderungen der Kunden in der Region gerecht zu werden. Das intelligente Cockpit unterstützt nicht nur die dreisprachige Interaktion (Chinesisch, Englisch, Arabisch) und die Integration in das lokale digitale Ökosystem, sondern seine vollständig verbesserte Hardware-Leistung ist auch auf die einzigartige natürliche Umgebung im Nahen Osten zugeschnitten. Diese Modelle wurden unter extremen Bedingungen wie Wüstenumgebungen strengen Tests unterzogen, darunter verstärkte Sandschutzfunktionen für Komponenten wie Fahrzeugkameras, Frontstoßstangen und Scheinwerfer, optimierte Wärmemanagementsysteme und der Verzicht auf aktive Kühlergrillklappen zur Anpassung an hohe Temperaturen. Um den lokalen gesetzlichen Anforderungen wie den eCall-Standards der Vereinigten Arabischen Emirate gerecht zu werden, sind die Fahrzeuge außerdem mit einer Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung bei 120 km/h, vollständig transparentem Glas und Beschriftungen in arabischer Sprache ausgestattet.

AITO treibt seine „Glocal"-Strategie durch umfangreiche Tests in Europa, Asien und dem Nahen Osten voran und überprüft dabei die Produktbeständigkeit unter verschiedenen Bedingungen. Die Modelle haben die Markteintrittszertifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten. Um den lokalen Anforderungen besser gerecht zu werden, betreibt AITO ein Kompetenzzentrum in Amsterdam und eine Produktionsstätte in Indonesien und baut gleichzeitig weltweit lokalisierte Hubs aus, um die Produktqualität und das Nutzererlebnis zu verbessern.

Die solide Grundlage der „New Luxury"-Philosophie von AITO beruht auf dem unermüdlichen Streben der Marke nach technologischer Forschung und Entwicklung sowie auf nachhaltigen, umfangreichen Investitionen in diesem Bereich, wodurch ein robuster „Schutzwall" aus modernstem Fachwissen geschaffen wurde. Es wird durch eine intensive Zusammenarbeit mit weltweit führenden Partnern aus der Branche weiter gestärkt, wodurch weltweites Know-how gebündelt wird, um branchenführende, außergewöhnliche Produkte zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht das unerschütterliche Bekenntnis, „den Nutzern von ganzem Herzen zu dienen" – sicherzustellen, dass jede Innovation und Weiterentwicklung aus den Bedürfnissen der Nutzer hervorgeht, intelligente Luxus-Mobilitätserlebnisse zu bieten, die die globalen Kunden wirklich verstehen, bei ihnen Anklang finden und ihr Vertrauen gewinnen, und jede Reise zur ultimativen Verkörperung des „New Luxury" zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770232/iMAGE1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770233/iMAGE2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/entschlusselung-des-codes-fur-new-luxury-fur-die-globalen-modelle-von-aito-302554532.html