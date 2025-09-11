INDAQUA schließt Finanzierung über 358 Millionen Euro erfolgreich ab

Matosinhos, Portugal (OTS) -

INDAQUA, ein führendes Unternehmen im iberischen Wasser- und Abwasseraufbereitungssektor, gibt bekannt, dass es eine von Schroders Capital und Santander bereitgestellte Zusatzfinanzierung in Höhe von 358 Mio. Ꞓ erfolgreich abgeschlossen hat, die seine Kapitalstruktur stärkt und das Unternehmen für weiteres Wachstum positioniert.

Dieser Meilenstein folgt auf ein robustes Wachstum im Kernmarkt Portugal und die erfolgreiche Expansion nach Spanien, die die starke Position unterstreicht, die das Unternehmen in den letzten Jahren als führende iberische Wasserplattform aufgebaut hat.

Pedro Perdigão, Vorstandsvorsitzender von INDAQUA, erklärte: "Der Abschluss dieser Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für INDAQUA. Sie stärkt das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und ermöglicht es dem schnell wachsenden Unternehmen, seine Kapitalstruktur neu auszurichten und gleichzeitig den Gemeinden, die wir versorgen, weiterhin qualitativ hochwertige Wasserdienstleistungen zu bieten".

INDAQUA betreibt langfristige kommunale Wasserkonzessionen und versorgt mehr als 810.000 Menschen in Portugal. In Spanien betreibt das Unternehmen Wasserversorgungsnetze und verwaltet ein Portfolio langfristiger kommunaler und industrieller Wasserverträge. INDAQUA bietet auch Projekte zur Verbesserung der Wassereffizienz, Betriebs- und Wartungsdienste sowie technische Unterstützung an, die den gesamten städtischen Wasserkreislauf abdecken.

INDAQUA ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Reduzierung von Wasserverlusten (Non-Revenue-Water, NRW) - ein Schlüsselindikator für Wasserverluste - und hat durch die Konzentration auf betriebliche Effizienz ein rekordverdächtig niedriges Niveau an Wasserverlusten erreicht. Ergänzend zu dieser Strategie integriert das Unternehmen auch Lösungen für erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung vor Ort in seinen Betrieb, um die Nachhaltigkeit weiter zu fördern.

Über INDAQUA:

INDAQUA ist ein führendes iberisches Unternehmen, das im gesamten städtischen Wasserkreislauf tätig ist und sich auf die kommunale Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung spezialisiert hat und auch im Bereich der industriellen Wasserversorgung präsent ist. INDAQUA ist derzeit der größte private Betreiber von Wasser- und Abwasserkonzessionen in Portugal und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio von Wasserverträgen in Spanien. INDAQUA verfügt über umfassendes Know-how bei der Reduzierung von Wasserverlusten in den Versorgungsnetzen und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Darüber hinaus integriert das Unternehmen Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Sonnenkollektoren und Bioenergieanlagen vor Ort, als Teil seines umfassenderen Ansatzes für Nachhaltigkeit.

Mit einem Team von über 900 Mitarbeitern verwaltet INDAQUA die Wasser- und Abwassernetze von Städten wie Santa Maria da Feira, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Barcelos, Marco de Canaveses und Paços de Ferreira und versorgt damit über 810.000 Verbraucher in Portugal. Das Unternehmen ist auch in Spanien (Toledo, Rioja, León, Jaén, Granada und Mallorca) stark vertreten und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbehandlung in mehreren Regionen sowie integrierte Lösungen für Industriekunden.

Neben dem Konzessionsmanagement bietet INDAQUA auch operative Unterstützung für Wasserwirtschaftsunternehmen und öffentliche Einrichtungen in Form von Wassereffizienzprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen und technischer Hilfe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771011/INDAQUA_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/indaqua-schlieWt-finanzierung-uber-358-millionen-euro-erfolgreich-ab-302554392.html