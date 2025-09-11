  • 11.09.2025, 18:20:32
  • /
  • OTS0176

SPÖ-Sidl: 2040-Klimaziel darf nicht kippen!

SPÖ-EU-Abgeordneter für ambitionierte Klimapolitik auf allen Ebenen

Wien (OTS) - 

SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl fordert: „Das 2040-Klimaziel ist ein zentraler Meilenstein auf unserem Weg zu einem klimaneutralen Europa 2050. Wenn wir anfangen, unsere Zwischenziele zu torpedieren, bringen wir auch unsere langfristigen Ziele massiv in Gefahr. Klimaneutralität können wir nicht einfach herbeizaubern, sondern können sie nur durch einen schrittweisen Prozess erreichen. Nur so schaffen wir es, die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg auch mitzunehmen und niemanden dabei abzuhängen. Auch im österreichischen Regierungsprogramm ist Klimaneutralität bereits als klares Ziel für das Jahr 2040 formuliert. Daher fordere ich den Umweltminister auf, sich auch in Brüssel für ambitionierte Klimapolitik stark zu machen, statt diese zu sabotieren." **** (Schluss) le/lw

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: lena.easthill@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright