SPÖ-Sidl: 2040-Klimaziel darf nicht kippen!

Wien (OTS) -

SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl fordert: „Das 2040-Klimaziel ist ein zentraler Meilenstein auf unserem Weg zu einem klimaneutralen Europa 2050. Wenn wir anfangen, unsere Zwischenziele zu torpedieren, bringen wir auch unsere langfristigen Ziele massiv in Gefahr. Klimaneutralität können wir nicht einfach herbeizaubern, sondern können sie nur durch einen schrittweisen Prozess erreichen. Nur so schaffen wir es, die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg auch mitzunehmen und niemanden dabei abzuhängen. Auch im österreichischen Regierungsprogramm ist Klimaneutralität bereits als klares Ziel für das Jahr 2040 formuliert. Daher fordere ich den Umweltminister auf, sich auch in Brüssel für ambitionierte Klimapolitik stark zu machen, statt diese zu sabotieren." **** (Schluss) le/lw