Cisco und Tata Communications arbeiten zusammen, um die nächste Generation der eSIM- und IoT-Konnektivität einzuleiten

In einem wegweisenden Schritt für globale IoT-Implementierungen in Unternehmen gab Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, heute eine neue strategische Zusammenarbeit mit Cisco bekannt, um die Zukunft der Art und Weise, wie Unternehmen ihre vernetzten Geräte weltweit verbinden, verwalten und skalieren, neu zu gestalten.

Im Zuge der Ausweitung des IoT-Betriebs in Unternehmen stellt die Verwaltung großer Geräteflotten – von vernetzten Fahrzeugen bis hin zu industriellen Sensoren – eine permanente Herausforderung dar. Dazu gehören fragmentierte SIM-Hardware aufgrund der Vielzahl von Anbietern oder Hardware-Standards, komplexe Gerätebereitstellung und mangelnde Interoperabilität zwischen verschiedenen Netzwerken und Technologien. Diese Herausforderungen verlangsamen wiederum die Einführung, erhöhen die Kosten und schränken die Flexibilität ein, was es für Unternehmen schwierig macht, ihre IoT-Initiativen mit Zuversicht und Wirkung zu skalieren.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tata Communications MOVE™ – eine intelligente, generationsübergreifende, globale eSIM-Orchestrierungslösung, die mehr als 350 Millionen eSIM-Betriebssysteme (Operating Systems, OS) und einen verwalteten SIM-Lebenszyklus mit einer Reichweite von mehr als 200 Ländern und Gebieten bereitstellt – in das IoT Control Center von Cisco integriert, eine Cloud-basierte Plattform für die Geräteverwaltung, die von mehr als 32.000 Unternehmen genutzt wird und mehr als 270 Millionen SIM-IoT-Geräte unterstützt (darunter 100 Millionen vernetzte Autos). Dank der kombinierten Expertise von Tata Communications und Cisco bei der Umsetzung vereinfachter, skalierbarer und globaler IoT-Implementierungen können Unternehmen folgende Vorteile nutzen:

Nahtlose Aktivierung und Verwaltung von Geräten über SIM-Anbieter, private und öffentliche Netzwerke sowie eSIM-Standards hinweg

Beschleunigung der Markteinführung durch eine reibungslose, einheitliche Konnektivitätserfahrung

Umfassende Transparenz und Kontrolle über alle Ebenen der IoT-Bereitstellung hinweg

Reduzierung des Integrationsaufwands und Vermeidung von Herstellerabhängigkeiten

Diese Zusammenarbeit leitet einen entscheidenden Wandel ein und verspricht Unternehmen ein neues Maß an Kontrolle, Flexibilität und Effizienz in ihren vernetzten Geräte-Ökosystemen.

Marco Bijvelds, Vizepräsident und globaler Leiter von Tata Communications MOVE™, erklärte: „Die kontinuierliche Weiterentwicklung der eSIM-Technologien führt zu einem transformativen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre IoT-Geräte verbinden und verwalten. Die unübertroffene Leistungsfähigkeit der intelligenten IoT-Struktur von Tata Communications und die bewährte Gerätemanagementplattform von Cisco werden globale Unternehmen in die Lage versetzen, neue Möglichkeiten zu erschließen, Abläufe zu optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Wir freuen uns, eine Grundlage für die Zukunft vernetzter Unternehmen zu schaffen – eine Grundlage, auf der sie schneller, intelligenter und mit mehr Zuversicht wachsen können."

Die Zusammenarbeit wird sich positiv auf Branchen wie Transport, Logistik und Fertigung auswirken, in denen eine zuverlässige IoT-Konnektivität von entscheidender Bedeutung ist, sei es für ein Transportunternehmen, das Anhänger ohne lokale SIM-Karten grenzüberschreitend aktiviert, oder für einen Versorgungsanbieter, der die Infrastruktur in privaten und öffentlichen Netzwerken überwachen möchte, ohne Geräte neu konfigurieren zu müssen.

„Gemeinsam fördern Cisco und Tata Communications Innovationen und erschließen durch die Zusammenarbeit im Bereich der eSIM-Technologie neue Möglichkeiten", erklärte Masum Mir, Senior-Vizepräsident und Geschäftsleiter von Cisco Provider Mobility. „Da Unternehmen mehr Einfachheit, Automatisierung und Skalierbarkeit benötigen, um immer komplexere Anwendungsfälle effektiv zu verwalten, betrachten wir eSIM als eine grundlegende Technologie. Die nachweisliche Erfolgsbilanz von Tata Communications als hervorragender Cisco-Partner machte das Unternehmen zu einer logischen Wahl, um unsere Vision für Mobilitätsdienste voranzutreiben, insbesondere bei der Verwaltung vernetzter Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Herstellung über den Händler bis hin zur Straße."

Cisco und Tata Communications wollen einen neuen Maßstab für die IoT-Branche setzen, bei dem Interoperabilität, Skalierbarkeit und Lebenszyklusintelligenz eine grundlegende Rolle spielen. Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen, neue Einnahmequellen zu erschließen und vernetzte Abläufe zu optimieren, wodurch nahtlose Interaktionen zwischen Menschen, Räumen und Dingen ermöglicht werden.

