Huawei teilt die Herausforderungen der Industrie bei den ICPC-Weltmeisterschaften 2025

Baku, Aserbaidschan

Das Team der Staatlichen Universität Sankt Petersburg hat die Weltmeisterschaft 2025 der ICPC beim 49. „International Collegiate Programming Contest World Finals" gewonnen. Über 140 Spitzenteams aus mehr als 50 Ländern und sechs Kontinenten nahmen an der Veranstaltung im Baku Convention Center in der aserbaidschanischen Hauptstadt teil. Nach einem intensiven Wettbewerb erzielte das Team, welches die Region Nordeurasien vertrat, die höchste Punktzahl bei 12 Programmierherausforderungen und errang den ersten Platz.

Als einer der Hauptunterstützer des ICPC für den Wettbewerb hatte Huawei die Teilnehmer vor eine reale Herausforderung gestellt, bei der es um die Optimierung von Fotos in der Galerie eines mobilen Geräts ging. Die von Huawei unterstützte ICPC Challenge wurde entwickelt, um die Lücke zwischen theoretischem Algorithmenwissen und industrieller Anwendung zu schließen. Der dreistündige Wettbewerb endete damit, dass das Team der Universität Tokio, welches später in der Hauptmeisterschaft gegen St. Petersburg den zweiten Platz belegte, den Challenge-Preis gewann.

Dr. Bill Poucher, Exekutivdirektor des ICPC, bemerkte: „Was für ein außergewöhnliches Talent! Herzlichen Glückwunsch an das Team der Staatlichen Universität St. Petersburg und das Team der Universität Tokio. Unser Dank geht auch an unsere Sponsoren, insbesondere an Huawei für die Unterstützung der ICPC World Finals Challenge."

Xiao Chunpeng, der Direktor der Abteilung Wettbewerbsmanagement bei Huawei, sagte: „KI verlässt das Labor und wird in der realen Welt eingesetzt. Dies eröffnet der Jugend von heute ungeahnte Möglichkeiten. Huawei hat schon immer den Wert der Grundlagenforschung erkannt und wir fühlen uns geehrt, dass wir bei diesen internationalen Wettbewerben eng mit Organisationen wie dem ICPC zusammenarbeiten können. Durch den Austausch über die größten Herausforderungen, mit denen die Industrie derzeit konfrontiert ist, können wir den besten und klügsten Köpfen der Welt helfen, neue Wege zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu finden. Diese Art von Arbeit ist das, was die Branche im Zeitalter der KI kontinuierlich voranbringen wird."

Huawei plant, in Zusammenarbeit mit dem ICPC weitere Herausforderungen für Software-Fans online zu veröffentlichen, darunter auch Herausforderungen im Bereich KI und Algorithmen.

Huawei und der ICPC werden ihre Partnerschaft auch durch eine Reihe Aktivitäten wie Trainingslager, Meisterschaftswettbewerbe und technische Vorträge vertiefen. Gemeinsam wollen sie eine neue Generation von Talenten fördern und Wege zur Lösung von realen Problemen der Industrie in den Bereichen KI, Informatik sowie der für die Informatik eingesetzten Betreiber erforschen.

Xiao erklärte, dass globale Talentwettbewerbe nicht nur dazu dienen, die Fähigkeiten der Teilnehmenden zu testen, sondern auch dazu, Brücken zwischen Talentökosystemen und verschiedenen Branchen zu schlagen. „Huawei ist stolzer Unterstützer dieser Plattformen, die dazu beitragen, noch mehr herausragende Talente auf der ganzen Welt hervorzubringen, und hofft, dass künftige Wettbewerbe jungen Menschen helfen werden, ihre neuen Ideen und technischen Fähigkeiten in sozialen Fortschritt und industrielle Entwicklung umzusetzen."

