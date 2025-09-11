- 11.09.2025, 16:04:02
- /
- OTS0163
Aviso: Pressekonferenz zur Pensionsanpassung 2026
Die Bundesregierung informiert im Rahmen einer Pressekonferenz über das Modell für die Pensionserhöhung mit 1. Jänner 2026.
Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ),
ÖVP-Sozialsprecher und Klubobmann August Wöginger und
NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser
stellen die Details des Modells vor.
Datum: Freitag, 12.09.2025
Uhrzeit: 9.00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Stubenring 1, 1010 Wien
Pressezentrum 5. Stock – Bitte den Haupteingang benützen.
Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO