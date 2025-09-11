Aviso: Pressekonferenz zur Pensionsanpassung 2026

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung informiert im Rahmen einer Pressekonferenz über das Modell für die Pensionserhöhung mit 1. Jänner 2026.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ),

ÖVP-Sozialsprecher und Klubobmann August Wöginger und

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser

stellen die Details des Modells vor.

Datum: Freitag, 12.09.2025

Uhrzeit: 9.00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, 1010 Wien

Pressezentrum 5. Stock – Bitte den Haupteingang benützen.

