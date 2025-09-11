  • 11.09.2025, 15:53:33
Aviso: Fahrrad-Demo am Samstag 13.9. - Lobau Bleibt warnt: Lobautunnel muss abgesagt bleiben!

Wien, am 11.September (OTS) - 

Gegner*innen des Lobautunnels radeln am Samstag, 13.9., um 14 Uhr vom Praterstern zum Nationalparkhaus Lobau.

Anlässlich der geplanten Revision zur Absage des Lobautunnels durch Verkehrsminister Hanke demonstrieren Gegner*innen des Tunnels für Klimagerechtigkeit und eine sozial-ökologische Mobilitätswende.

“Der Tunnel nützt nur den großen Konzernen, aber nicht den Menschen oder dem Klima - dagegen radeln wir am Samstag und werden auch in den nächsten Monaten und Jahren nicht locker lassen”, kündigt Nora Haidowatz, Sprecherin von “Lobau Bleibt” an.

Start: 14 Uhr, Praterstern, Startkundgebung

Abschluss: voraussichtlich 17 Uhr, Nationalparkhaus Lobau, Abschlusskundgebung

Vertreter*innen der Medien sind herzlich willkommen.

Hier werden am Samstag im Laufe des Nachmittags Fotos der Aktion hochgeladen.

Rückfragen & Kontakt

Stefan Holly, LobauBleibt
Telefon: 0664 750 26 877
E-Mail: info@lobaubleibt.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
