Aviso: Fahrrad-Demo am Samstag 13.9. - Lobau Bleibt warnt: Lobautunnel muss abgesagt bleiben!
Gegner*innen des Lobautunnels radeln am Samstag, 13.9., um 14 Uhr vom Praterstern zum Nationalparkhaus Lobau.
Anlässlich der geplanten Revision zur Absage des Lobautunnels durch Verkehrsminister Hanke demonstrieren Gegner*innen des Tunnels für Klimagerechtigkeit und eine sozial-ökologische Mobilitätswende.
“Der Tunnel nützt nur den großen Konzernen, aber nicht den Menschen oder dem Klima - dagegen radeln wir am Samstag und werden auch in den nächsten Monaten und Jahren nicht locker lassen”, kündigt Nora Haidowatz, Sprecherin von “Lobau Bleibt” an.
Start: 14 Uhr, Praterstern, Startkundgebung
Abschluss: voraussichtlich 17 Uhr, Nationalparkhaus Lobau, Abschlusskundgebung
Vertreter*innen der Medien sind herzlich willkommen.
Hier werden am Samstag im Laufe des Nachmittags Fotos der Aktion hochgeladen.
Rückfragen & Kontakt
Stefan Holly, LobauBleibt
Telefon: 0664 750 26 877
E-Mail: info@lobaubleibt.at
