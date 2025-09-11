Mutmacher als Publikumsliebling

St. Pölten (OTS) -

Auch heuer sucht „Land und Leute“ den Publikumsliebling, den „Land und Leute-Favoriten“ 2025. Dazu besucht das Team dieses Mal die „Mutmacher“ des Landes. Menschen am Land, die mit ihren Ideen und ihrem Tatendrang anderen Menschen Hoffnung, Mut und Zuversicht schenken. Menschen, die Besonderes umsetzen, um ihre Umgebung zu einem schöneren Ort zu machen oder einen Betrieb wiederaufbauen. Menschen, die oft selbst kein leichtes Schicksal hatten. Wie der Steirer Erwin Gruber, der sich nach seinem Motorradunfall für seine Heimatgemeinde engagiert, die Ortschronik betreut und ökologische Themenwege schafft und damit den steirischen Biodiversitätspreis gewonnen hat. Und wir lernen Christine Stummer aus Oberösterreich kennen. Ihren Beruf hat sie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen und hat nun mit ihrer Kräuteralm einen neuen Lebensinhalt gefunden. Ein Auszeithof, wo Kräuter und ein gesundheitsbewusstes Leben im Vordergrund stehen, wovon Gäste und Besucher profitieren. Sie sind die ersten beiden von insgesamt sechs Kandidaten und Kandidatinnen, aus denen das Publikum seinen „Land und Leute-Favoriten“ wählt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 20. September:

Bauernmärkte als Treffpunkt

Regionales Gemüse, frisches Brot und gemütliches Zusammensein. Bauernmärkte sind ein wichtiger Treffpunkt und ein Ort der Entschleunigung, wie „Land und Leute“ in Pfaffstätten im südlichen Niederösterreich und in St. Pölten zeigt.

Fusionsküche im Alpen Adria Raum

Eine Geschmackshochzeit der Kulturen findet in Kärnten bei der „Alpe Adria Küche“ statt. Bei dieser genussvollen Veranstaltung in Klagenfurt treffen friulanische, slowenische, istrische und die Kärntner Küche aufeinander. Für die Rubrik „genial gekocht – nachhaltig versorgt“ bekommen wir Rezepttipps.

Gut gelesen

Etwa zwei Wochen vor der Weinlese beginnt die Lese der Grundweine für Sekt. Es kommt auf das exakte Timing an, sehen wir in Poysdorf im Weinviertel, wo Winzer und Sektexperten täglich die Trauben testen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer