Bauarbeiten an Landesstraße L 6316 im Gemeindegebiet von Behamberg

St. Pölten (OTS) -

Nachdem die Landesstraße L 6316 im Bereich von Blindhof im Gemeindegebiet von Behamberg ab der Kreuzung mit der B 122 bis zur Kreuzung mit der L 169 aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Risse, Spurrinnen etc.) zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach, hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der L 6316 in diesem Bereich auf einer Länge von rund 700 Metern zu erneuern.

Im Zuge der Belagssanierung wird durch die Gemeinde Behamberg auch ein Begleitweg errichtet sowie die Schachtabdeckungen des Schmutzwasserkanals getauscht. Die Fahrbahnerneuerung an der L 6316 sowie die Errichtung des neuen Begleitwegs werden von der Straßenmeisterei St. Peter/Au in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt. Die Bauarbeiten haben Anfang Juni begonnen und können voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung von rund 200.000 Euro werden vollständig vom Land Niederösterreich getragen.

Im Vorfeld des Projekts wurden zum einen die gesamte Straßenentwässerung ertüchtigt und zum anderen die bestehenden Straßenbankette erneuert. Anschließend wird die Fahrbahn im betreffenden Bereich abgefräst und durch den Einbau einer neuen Trag- und Deckschicht wiederhergestellt. Zusätzlich wird das Bankett in Teilbereichen neu aufgebaut und aufgrund der starken Längsneigung abgesichert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at