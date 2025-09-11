EINLADUNG: Press Foyer Technology Talks Austria am Freitag 12.09.2025 um 10:15 Uhr

Wien (OTS) -

Europa steht in einem harten Wettbewerb mit anderen Wirtschafts-mächten, insbesondere mit den USA und China. Zuletzt fiel Europa bei Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Innovationskraft deutlich zurück, was unseren Wohlstand unter Druck bringt. Hier muss dringend gegengesteuert werden. Welche neuen Wege müssen Österreich und Europa gehen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen? Welche Rolle spielen dabei die Bereiche Forschung, Technologie und Innovation? Über diese Fragestellungen diskutieren Entscheidungsträger:innen aus Politik, Forschung und Industrie am 11. und 12. September bei den Technology Talks Austria im Wiener MuseumsQuartier, die unter dem Leitthema „Boosting Competitiveness – The Power of Research & Innovation“ stehen.



Im Rahmen der Technology Talks Austria findet im Anschluss an die Keynote von Henna Virkkunen ein Press Foyer mit folgenden Entscheidungsträger:innen statt:

Henna Virkkunen , Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie

Peter Hanke , Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Eva-Maria Holzleitner , Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Georg Knill , Präsident der Industriellenvereinigung (IV)

Florian Frauscher, Leiter der Sektion Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Brigitte Bach, Sprecherin der Geschäftsführung AIT, Vorsitzende des Veranstaltungskuratoriums Technology Talks Austria (Moderation)



Termin:

Freitag, 12. September 2025

10:15 – 11:15 Uhr

Barocke Suiten A,

MQ MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Das Press Foyer wird bilingual durchgeführt. Statements, Fragen und Antworten auf Deutsch werden für Frau Vizepräsidentin Henna Virkkunen simultan ins Englische übersetzt. Es erfolgt keine Übersetzung von Englisch ins Deutsche.

Akkreditierung

Das Press Foyer ist eine Veranstaltung exklusiv für Journalist:innen. Wir bitten Sie um Anmeldung unter presse@ait.ac.at unter Angabe von Name und Medium.

Akkreditierungen für Medienvertreter:innen für die Technology Talks Austria 2025 ebenfalls unter presse@ait.ac.at.

Presse-Service: Rückfragehinweise der Teilnehmer:innen des Press-Foyers