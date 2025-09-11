Vorarlbergs Schulanfänger sind „Sicher unterwegs“ mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 11. September 2025, war die Freude groß in der Volksschule Laterns: Zum Start ins neue Schuljahr überbrachten Vertreterinnen und Vertreter des ORF Vorarlberg, des Landes Vorarlberg, der Vorarlberger Landesversicherung (VLV), der illwerke vkw und der Wirtschaftskammer Vorarlberg den Kindern der ersten Klasse persönlich ihre leuchtend gelben Sicherheitswesten des ORF Vorarlberg.

Insgesamt rund 5.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler werden heuer in Vorarlberg eingeschult. Viele von ihnen sind täglich zu Fuß unterwegs. Damit sie im Straßenverkehr jederzeit gut sichtbar sind, gibt es die Initiative „Sicher unterwegs“ des ORF Vorarlberg. Dabei stattet der ORF Vorarlberg gemeinsam mit seinen Partnern zum Schulbeginn alle ersten Klassen der Volks- und Sonderschulen des Landes mit kostenlosen Sicherheitswesten aus. Dem ORF Vorarlberg und den beteiligten Partnern ist es ein großes Anliegen, mit der Initiative „Sicher unterwegs“ einen aktiven Beitrag zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu leisten.

Starke Partner für mehr Sicherheit

Bei der offiziellen Übergabe in der Volksschule Laterns mit dabei waren Markus Klement (Landesdirektor ORF Vorarlberg), Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, Andrea Längle (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Vorarlberg), Mathias Bösch (Marketingleiter VLV), Andreas Neuhauser (Kommunikationschef illwerke vkw), Angelika Walser (Verkehrs- und Mobilitätsbildung der Bildungsdirektion Vorarlberg), Heiko Richter (Direktor der Bildungsdirektion für Vorarlberg) sowie Tobias Albrecht (Schulqualitätsmanager Region Vorderland und Kummenberg). Gemeinsam mit Schuldirektorin Brigitte Beck und Klassenlehrerin Manuela Knafelc überreichten sie den Schulanfängerinnen und Schulanfängern die leuchtend gelben Westen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Initiative ‚Sicher unterwegs‘ des ORF Vorarlberg begleitet seit vielen Jahren die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Vorarlberg auf ihrem Weg in die Schule. Gemeinsam mit unseren Partnern leisten wir einen nachhaltigen Beitrag, damit jedes Kind in Vorarlberg sichtbar und damit sicherer unterwegs ist.“