Wien (OTS) -

Am 15.September ist der Internationale Tag der Demokratie der Vereinten Nationen. Ein Anlass, die Gründe für die Gefährdung der Demokratien weltweit deutlich zu benennen. „Die rasant zunehmende ökonomische Ungleich­heit untergräbt den sozialen Zusammen­halt und die demokratische Legitimität von Gesellschaften“, so Manfred Nowak, Vorsitzender des Forums. Eine gemeinsame Anstrengung aller demokratisch gesinnten politischen Kräfte über Parteigrenzen hinaus ist notwendig, um Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und politische Teilhabe effektiv zu verteidigen. Angesichts der manifesten Bedrohungen müssen unsere gemeinsamen Anstrengungen dem Schutz der Menschenrechte und dem verstärkten Bemühen um Frieden gelten.

Im Sinne des diesjährigen Mottos des 2007 ins Leben gerufenen Gedenktags - „From Voice to Action“ - veranstaltet das Wiener Forum am 24.9.2025 das Symposium „Notfall Demokratie“ in memoriam Hannes Tretter. Namhafte Expert:innen und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft beschäftigen sich mit Strategien des Widerstands des Rechtsstaats und der Zivilgesellschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Zudem werden in einem Blog Analysen, Statements und wissenschaftliche Beiträge gesammelt: demokratie.humanrights.at.