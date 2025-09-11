  • 11.09.2025, 14:05:33
  • /
  • OTS0140

Notfall Demokratie?

Das Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte sieht dringenden Handlungsbedarf

Wien (OTS) - 

Am 15.September ist der Internationale Tag der Demokratie der Vereinten Nationen. Ein Anlass, die Gründe für die Gefährdung der Demokratien weltweit deutlich zu benennen. „Die rasant zunehmende ökonomische Ungleich­heit untergräbt den sozialen Zusammen­halt und die demokratische Legitimität von Gesellschaften“, so Manfred Nowak, Vorsitzender des Forums. Eine gemeinsame Anstrengung aller demokratisch gesinnten politischen Kräfte über Parteigrenzen hinaus ist notwendig, um Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und politische Teilhabe effektiv zu verteidigen. Angesichts der manifesten Bedrohungen müssen unsere gemeinsamen Anstrengungen dem Schutz der Menschenrechte und dem verstärkten Bemühen um Frieden gelten.

Im Sinne des diesjährigen Mottos des 2007 ins Leben gerufenen Gedenktags - „From Voice to Action“ - veranstaltet das Wiener Forum am 24.9.2025 das Symposium „Notfall Demokratie“ in memoriam Hannes Tretter. Namhafte Expert:innen und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft beschäftigen sich mit Strategien des Widerstands des Rechtsstaats und der Zivilgesellschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Zudem werden in einem Blog Analysen, Statements und wissenschaftliche Beiträge gesammelt: demokratie.humanrights.at.

Notfall Demokratie!

Rückfragen & Kontakt

Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte
E-Mail: marion.wisinger@humanrights.at
Website: https://www.humanrights.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FDM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright