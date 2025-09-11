TCL sichert sich auf der IFA 2025 mit innovativen Smart-Living-Lösungen mehrere Auszeichnungen

Berlin (OTS) -

TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 unter den Mini-LED- und ultragroßen[1]TV-Marken, hat kürzlich auf der IFA 2025 mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen für seine neuesten Innovationen erhalten. Diese Auszeichnungen würdigen die intelligenten Lifestyle-Lösungen von TCL und unterstreichen das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche Technologien zu entwickeln, die das tägliche Leben verbessern.

Auf der IFA 2025 wurden erstmals die IFA Innovation Awards verliehen, mit denen Technologien ausgezeichnet werden, die die Zukunft des intelligenten Wohnens prägen. TCL stach hier mit drei Siegen und zwei Auszeichnungen für intelligente Geräte, Soundbars und Gaming-Monitore hervor. Das Smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra hat mit seinen fortschrittlichen, augenschonenden Displays den Preis „Best in Tech for Good" gewonnen, und das Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus wurde als „Honoree" ausgezeichnet. Der RayNeo X3 Pro wurde für sein KI-gestütztes Ökosystem und seine multimodale Interaktion als "Best in Emerging Tech" ausgezeichnet. Der Wireless Free Sound Speaker Z100 von TCL hat den Preis „Best of Audio" für seine beeindruckende Heimkino-Audioleistung gewonnen, während der 32R84 QD-Mini LED-Monitor wegen seiner tollen Bildqualität und seinem flüssigen Spielerlebnis den Preis „Best in Computing & Gaming" bekommen hat.

Auf der IFA 2025 hat TCL auch bei den renommierten Global Product Technology Innovation (GPTI) Awards mit drei Gold Awards geglänzt. Der Premium-Fernseher QD-Mini LED C8K von TCL hat den „ZeroBorder Design Gold Award" für sein revolutionäres Design mit praktisch randlosem Bildschirm bekommen, das ein echtes Edge-zu-Edge-Seherlebnis bietet. Die TCL FreshIN 3.0 Frischluftklimaanlage hat den „AI Energy-Saving Technology Gold Award" gewonnen. Dank ihrer verbesserten T-AI-Technologie ist sie um bis zu 37 % energieeffizienter als herkömmliche Inverter-Modelle. Und die Waschmaschine und der Trockner der TCL SuperDrum-Serie haben den „Super Drum Technology Innovation Gold Award" gewonnen, weil sie mit sechs Bionic Lifters und einer Trommel mit Wellenmuster eine gründliche und trotzdem schonende Reinigung bieten und dabei Wasser sparen.

Diese Auszeichnungen erstrecken sich auf das breite Produktportfolio von TCL und bestätigen die weltweite Führungsposition und den technologischen Vorsprung des Unternehmens im Bereich der Unterhaltungselektronik. TCL wird weiterhin Smart-Living-Lösungen mit noch intensiveren und vernetzten Erlebnissen für Nutzer auf der ganzen Welt anbieten.

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf https://www.tcl.com.

[1] Ultra-large bzw. ultragroß bezieht sich auf Fernsehgeräte mit einer Größe von 85 Zoll und mehr.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2769812/Main_photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-sichert-sich-auf-der-ifa-2025-mit-innovativen-smart-living-losungen-mehrere-auszeichnungen-302553845.html