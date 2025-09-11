  • 11.09.2025, 13:31:36
  • /
  • OTS0134

LKW-Maut 2026: Gemeinsames Auftreten zeigt Wirkung – SWV fordert weitere Entlastungen

Wien (OTS) - 

Die Protestaktion der Transport- und Verkehrsunternehmen hat Wirkung gezeigt: Die Bundesregierung hat erste Schritte gesetzt und ist von den ursprünglich geplanten massiven Erhöhungen der LKW-Maut abgerückt. Der Infrastrukturzuschlag fällt weg, die Belastung für viele Betriebe bleibt jedoch weiterhin hoch.

„Die gestrige Aktion der Transport- und Verkehrsunternehmen hat eindrucksvoll erkennen lassen, dass Unternehmer:innen durch gemeinsames Auftreten tatsächlich etwas bewegen können. Die Einigung ist ein Schritt in die richtige Richtung – sie reicht aber nicht aus. Dringend notwendig sind zusätzliche Entlastungen, etwa durch die Abschaffung des Nacht-60ers oder eine verpflichtende Überprüfung der Kostenstrukturen“, betont Christian Freitag, Spartennobmann Transport und Verkehr im SWV.

SWV-Präsident Christoph Matznetter ergänzt: „Die Entlastung bei der LKW-Maut ist ein erster Erfolg – doch sie zeigt vor allem eines: Wenn Unternehmer:innen geschlossen auftreten, dann bewegt sich etwas. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und in weitere Verbesserungen umzusetzen, damit unsere Betriebe unter fairen Bedingungen arbeiten können.“

Der SWV fordert daher eine differenzierte Mautpolitik, die ökologische Zielsetzungen mit den wirtschaftlichen Realitäten in Einklang bringt. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe gesichert und eine gerechte Verkehrspolitik gewährleistet werden.

Rückfragen & Kontakt

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich
Zeina Abdel Keream
Telefon: 066475514393
E-Mail: zeina.abdel-keream@swv-oe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WVO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright