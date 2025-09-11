Spatenstich für neues RVW-Wohnprojekt in Korneuburg

Wien-Niederösterreich (OTS) -

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) erweitert ihr Portfolio um 135 hochwertige Eigentums- und Vorsorgewohnungen sowie einer stilvollen Villa im neuen Wohnprojekt KORNEUM in Korneuburg. Das Projekt entsteht in Kooperation mit der BIP Immobilien Development GmbH als Projektentwickler und der Baufirma STRABAG in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum mit den Liegenschaftsadressen:

Rosalia Czech-Gasse 10–12

Kwizdastraße 15–17

Hovengasse 21–23

Insgesamt entstehen sechs moderne Wohnhäuser mit zwei bis drei Geschoßen, großzügigen Grünflächen und einem klaren architektonischen Konzept, das den dörflichen Charakter der Umgebung aufgreift und zugleich zukunftsorientierte Wohnlösungen bietet.

Zukunftssicher Wohnen mit Komfort und Effizienz

Die 135 Wohneinheiten – von der kompakten 1-Zimmer Wohnung bis hin zur geräumigen 5-Zimmer-Familienwohnung – verfügen allesamt über Freiflächen in Form von Balkonen, Loggien, Terrassen oder Eigengärten. Insgesamt stehen den Bewohner: innen 182 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz stehen beim Projekt KORNEUM im Mittelpunkt. Fernwärme in Kombination mit einer Fußbodenheizung sorgt für ein effizientes Heizsystem. Elektrische Außenjalousien, E-Ladestationen sowie die geplante klimaaktive Zertifizierung unterstreichen den Anspruch an modernen Wohnkomfort und nachhaltige Bauweise.

Die hochwertige Innenausstattung umfasst unter anderem:

Eichenparkett

Dreifach verglaste Fenster

Küchen mit Miele-Geräten

Elektrische Außenbeschattung

Lagevorteile in Korneuburg

Der Standort besticht durch seine hervorragende Infrastruktur: Das Korneuburger Stadtzentrum ist in nur drei Gehminuten erreichbar, der Bahnhof mit direkter Anbindung an Wien in lediglich fünf Gehminuten. Damit bietet das Projekt die perfekte Balance zwischen urbaner Erreichbarkeit und naturnahem Wohnen.

Neben der verkehrsgünstigen Lage überzeugt KORNEUM mit einem attraktiven Umfeld: Nahversorger, Schulen, medizinische Einrichtungen und Freizeitinfrastruktur und der Bisamberg sowie die Donaulände befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Eine Anlage mit Zukunft

„KORNEUM steht für Wertbeständigkeit, vertrauensvolle Kapitalanlage und architektonische Klarheit“, sagt Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung. „Dieses Projekt erfüllt in idealer Weise die Kriterien einer zeitgemäßen Vorsorgewohnung – zukunftssicher, energieeffizient und in bester Lage.“

Christian Gepp, Bürgermeister von Korneuburg: „Der bisherige Betriebsstandort wird mit einem Wohnprojekt, das auf neue Grünflächen, Durchwegungen des Areals und Nachhaltigkeit setzt, abgelöst. Dieses Wohnbauprojekt ist durch die Lage, sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeboten, und das Zentrum ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.“

Sebastian Unger, Geschäftsführer BIP Immobilien Development GmbH: „Mit dem Projekt KORNEUM entsteht in Korneuburg ein zukunftsweisender Wohnraum, der auf nachhaltige Bauweise, hohe Lebensqualität und ein harmonisches Zusammenspiel mit dem Umfeld setzt. Wir freuen uns, gemeinsam mit der RVW dieses Projekt zu realisieren und damit einen weiteren Beitrag zur qualitätsvollen Stadtentwicklung zu leisten.“

Die Fertigstellung des Projekts ist für das 3. Quartal 2027 geplant. AnlegerInnen profitieren zusätzlich von dem bewährten „rund-um-sorglos-Paket“ inkl. Mietenpool-Verwaltung der RVW, die für Entlastung bei der Vermietung und laufende Einnahmesicherheit sorgt.