Ende der Sommerferienzeit bringt noch einmal starken Rückreiseverkehr

Wien (OTS) -

Mit dem bevorstehenden Wochenende endet die Sommerferienzeit nun auch in Bayern und Baden-Württemberg. Damit ist am Wochenende mit einem letzten starken Rückreiseverkehr auf den Transitstrecken in Richtung Norden und Nordosten zu rechnen. Die höchste Verkehrsbelastung wird auf der A 9 Pyhrnautobahn, A 10 Tauernautobahn – vor allem bei der Mautstelle St. Michael –, auf der A 11 Karawankenautobahn vor dem Karawankentunnel und im Inntal im Raum Innsbruck erwartet. Zu längeren Wartezeiten kann es zudem auf der A 13 Brennerautobahn vor der Luegbrücke kommen. Hier stehen aber bis Oktober durchgehend zwei Fahrstreifen zur Verfügung – LKW, Busse und schwere Gespanne müssen den linken Fahrstreifen benutzen.

Robbie Williams-Konzert im Wörthersee Stadion

Am Sonntag, dem 14. September, gastiert Robbie Williams im Wörthersee Stadion in Klagenfurt, Einlass ins Stadion ist ab 16:30 Uhr, das Konzert dauert bis ca. 23 Uhr. Rund 27.000 Fans werden hier erwartet. Parkmöglichkeiten stehen im Bereich Minimundus zur Verfügung. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens ist mit starkem Verkehr rund um Klagenfurt zu rechnen. Eine frühzeitige Anreise und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden empfohlen.

Die ASFINAG empfiehlt, vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-App. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at.