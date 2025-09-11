FPÖ – Hafenecker: „Mit LKW-Maut-Erhöhung greift ‚Verlierer-Ampel‘ Transportunternehmern und der Bevölkerung tief in die Geldbörse!“

Wien (OTS) -

„Was die ‚Verlierer-Ampel‘ nach den völlig berechtigten Protesten der Transportunternehmer als ‚Kompromiss‘ abfeiert, bleibt eine gesalzene Mauterhöhung, mit der die allgemeine Teuerung weiter angeheizt wird. Die Rechnung zahlen die Transportunternehmer und die Konsumenten“, so kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA die Ankündigung der Regierung, „nur“ die Umweltkosten bei der LKW-Maut erhöhen zu wollen: „Was bleibt, ist ein Zünden des Teuerungsturbos durch die Systemparteien. Denn eine Verteuerung der Transportkosten durch eine höhere Maut bedeutet logischerweise Preiserhöhungen bei allen mit LKWs transportierten Gütern. Stocker, Babler und Meinl-Reisinger greifen so mit der einen Hand in die Geldbörse der Frächter und mit der anderen Hand in jene der gesamten Bevölkerung – und das in Zeiten einer Rekord-Inflation über dem Eurozonenschnitt und eines Absturzes unseres Landes in allen wirtschaftlichen Rankings!“

Es sei offensichtlich, dass der Transportverkehr genauso wie auch der motorisierte Individualverkehr für die Einheitsparteien lediglich als „Cashcow, als klimaideologische Melkkuh für die Kaschierung des von ihnen selbst verursachten Schulden-Desasters“ herhalten müsse. „Und genau das ist Gift für den Wirtschaftsstandort und ein weiterer Frontalangriff auf den Wohlstand unserer Bevölkerung. Angesichts der Pleitewelle, die durch das Land rollt, und des fatalen Umstands, dass der alltägliche Einkauf für immer mehr Menschen finanziell immer schwerer stemmbar wird, wären Entlastung und effektive Maßnahmen zur Beendigung des Absturzkurses unserer Wirtschaft die Gebote der Stunde!“, so Hafenecker.