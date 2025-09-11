Der Biber steht vor der Tür

Wien (OTS) -

Bei Österreichs größtem Informatik-Wettbewerb für Schulen geht es darum Rätsel zu lösen, Kreativität zu beweisen, Spaß zu haben und dabei auch noch zu lernen: Machen Sie mit Ihrer Klasse mit beim Biber der Informatik vom 10. bis 21. November 2025. Die Teilnahme ist kostenlos, es sind keine Vorkenntnisse notwendig und der Wettbewerb wird online abgehalten. Letztes Jahr begeisterten sich 55.750 Schüler*innen in ganz Österreich für diesen internationalen Wettbewerb.

Als Lehrperson registrieren Sie sich unkompliziert für die Biber-Koordination und können dann Teilnehmer*innen-Daten hochladen oder ganze Klassen anlegen. Zur Registrierung

Rätsel und knifflige Aufgaben

Wie gelingt es dem Biber im Zoo möglichst viele Vorführungen zu sehen? Wie findet Smiley durch das Pfeil-Labyrinth? Wie findet man heraus, wer die Rechnung bezahlt hat, ohne direkt zu fragen. Die ca. 15 Aufgaben (in der Volksschule 9 Aufgaben) in verschiedenen Aufgabenkategorien können ohne besondere Informatik-Vorkenntnisse innerhalb von 40 Minuten gelöst werden. Sie können mit Ihrer Klasse auch einen Probewettbewerb machen, im Biber-Archiv nach Aufgaben stöbern oder die Quizplattform für Mathematik und Informatik der Universität Wien nützen.

Der Wettbewerb ist ein wichtiger Teil der Diskussion, wenn es um digitale Bildung in Österreich geht. Der Erfolg des Bibers zeigt, dass das Interesse und der Bedarf an informatischer Bildung groß sind. Er könnte als Modell für zukünftige Bildungsinitiativen dienen und dabei helfen, das Fach Informatik fest in den Schulcurricula zu verankern.

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) organisiert den gleichzeitig in über 60 Ländern stattfindenden Wettbewerb und ehrt die Kinder mit den besten Ergebnissen in großen Biber-Events.

Machen Sie mit, begeistern Sie Ihre Schüler*innen und werden Sie Teil der großen internationalen Biber-Community!