AVISO: Pressegespräch „Tag der kritischen Infrastruktur“

Wien (OTS) -

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst des Bundesministeriums für Inneres und das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) laden gemeinsam zum Pressegespräch „Tag der kritischen Infrastruktur“ ein.

An diesem Pressegespräch werden Innenminister Gerhard Karner, KSÖ-Vizepräsident Helmut Leopold, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Omar Haijawi-Pirchner sowie Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank und Vorstandsmitglied des KSÖ, teilnehmen.

Im Rahmen des Pressegesprächs wird auf die aktuellen Schwerpunkte in der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und Beitreibern der kritischen Infrastruktur eingegangen.

Das anschließend stattfindende Expertentreffen zu dieser Themenstellung ist nicht medienöffentlich.

Wann: 15. September 2025, 9:30 Uhr

Wo: Erste Campus, Am Belvedere 1 (Haupteingang), 1100 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierungs-Link:https://tinyurl.com/2ddx7kdn

