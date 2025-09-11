Einladung zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei: „SPÖ-Neos-Stadtregierung wirtschaftet nicht – sie kassiert!“

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema „SPÖ-Neos-Stadtregierung wirtschaftet nicht – sie kassiert!“



Statt bei sich selbst zu sparen, dreht die SPÖ-Neos-Stadtregierung aktuell immer weiter an der Gebühren- und Belastungsschraube. Und zusätzlich wird nun auch noch den Bezirken das Budget gekürzt. Angesichts dieser bedenklichen Entwicklungen wird die Wiener Volkspartei im Rahmen der Pressekonferenz über die weiteren parlamentarischen Schritte informieren.

Teilnehmer:

gf. Landesparteiobmann Bezirksvorsteher Markus Figl

Klubobmann Harald Zierfuß

Datum: Montag, 15. September 2025

Ort: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Zeit: 10:00

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter bernhard.samek@wien.oevp.at.