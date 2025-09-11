FW-Wagner: Zukunft bauen heißt: Weniger Last, mehr Leistung!

Wien/Eisenstadt (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) macht mit ihrer Kampagne „Zukunft bauen“ deutlich: Unternehmer brauchen faire Rahmenbedingungen und keine neuen Auflagen und Steuerfallen. Daher stellt die FW zwei weitere zentrale Themen in den Mittelpunkt, um den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken:

Gold Plating stoppen – Bürokratie abbauen!

Was aus Brüssel kommt, ist schon komplex genug – Österreich setzt aber mit nationaler Übererfüllung von EU-Vorgaben („Gold Plating“) noch eins drauf. Damit stranguliert die Politik die Betriebe zusätzlich. Die FW fordert ein sofortiges Ende dieser Praxis und die klare Regel „One-in-two-out“: Für jede neue Vorschrift müssen zwei alte gestrichen werden. So wird unsere Verwaltung verpflichtet, den Bürokratie-Dschungel systematisch zu durchforsten und zu lichten.

Mindest-KöSt abschaffen – Eigenkapital belohnen!

Unternehmen, die investieren, dürfen nicht bestraft, sondern müssen unterstützt werden. Die Mindestkörperschaftsteuer trifft vor allem kleine und mittlere Betriebe und entzieht ihnen Kapital, das dringend für Investitionen gebraucht wird. Die FW fordert daher die Abschaffung der Mindest-KöSt sowie steuerliche Vorteile zur Eigenkapitalstärkung. Eigenkapital ist die Basis für Stabilität, Investitionen und sichere Arbeitsplätze – und darf nicht durch Steuerpolitik geschwächt werden.

KommR Petra Wagner, Landesobfrau FW-Burgenland dazu: „Zukunft bauen heißt: Schluss mit überbordender Regulierung und Strafen für jene, die investieren. Wer Eigenkapital bildet, schafft Stabilität und Wachstum und darf nicht durch Steuern behindert werden. Unsinnige EU-Vorgaben haben nicht übererfüllt zu werden – vielmehr muss endlich gelten: Für jede neue Vorschrift aus Brüssel sind zwei alte zu streichen!“