Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 25. September 2025 feiert der Corporate-TV Day seine Premiere.

Um 15 Uhr öffnet das STEINERLIVE Studio in Wien, Vorgartenstraße 206a, 1020 Wien seine Türen und zeigt live, wie Unternehmen mit professionell produziertem Corporate-TV ihre Kommunikation, ihre Marke und ihre Wirkung auf das nächste Level bringen.

Zeitgleich dazu starten Events in Zürich, München und Marbella – verbunden durch eine europaweite Corporate-TV Live-Sendung ab 16 Uhr. Natürlich ist auch eine interaktive Online-Teilnahme möglich.

Im Mittelpunkt stehen Strategien, Formate und Wirkung:

Live-Demos & Studio-Führung zeigen, wie Corporate-TV Nähe und Authentizität schafft

Video-Podcasts & Deep-Dive-Formate setzen einen Gegenpol zu schnellen Social-Media-Clips und bieten Raum für Tiefe, Relevanz und zugleich flexible Verwertung

Talks mit Expert:innen und Kund:innen geben Einblicke in erfolgreiche Praxisanwendungen

Der Corporate-TV Day 2025 markiert den Start einer neuen Form der Unternehmenskommunikation - authentisch, wirkungsvoll und zukunftsweisend.

Anmeldung unter: www.corporate-tv.eu

Corporate-TV Day 2025

Datum: 25.09.2025, 15:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: STEINERLIVE Studio

Vorgartenstraße 206a

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.corporate-tv.eu