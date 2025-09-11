- 11.09.2025, 11:22:03
Corporate-TV Day 2025
Vier Städte. Ein Event. Jetzt kommt Corporate-TV nach Europa!
Am Donnerstag, den 25. September 2025 feiert der Corporate-TV Day seine Premiere.
Um 15 Uhr öffnet das STEINERLIVE Studio in Wien, Vorgartenstraße 206a, 1020 Wien seine Türen und zeigt live, wie Unternehmen mit professionell produziertem Corporate-TV ihre Kommunikation, ihre Marke und ihre Wirkung auf das nächste Level bringen.
Zeitgleich dazu starten Events in Zürich, München und Marbella – verbunden durch eine europaweite Corporate-TV Live-Sendung ab 16 Uhr. Natürlich ist auch eine interaktive Online-Teilnahme möglich.
Im Mittelpunkt stehen Strategien, Formate und Wirkung:
Live-Demos & Studio-Führung zeigen, wie Corporate-TV Nähe und Authentizität schafft
Video-Podcasts & Deep-Dive-Formate setzen einen Gegenpol zu schnellen Social-Media-Clips und bieten Raum für Tiefe, Relevanz und zugleich flexible Verwertung
Talks mit Expert:innen und Kund:innen geben Einblicke in erfolgreiche Praxisanwendungen
Der Corporate-TV Day 2025 markiert den Start einer neuen Form der Unternehmenskommunikation - authentisch, wirkungsvoll und zukunftsweisend.
Anmeldung unter: www.corporate-tv.eu
Corporate-TV Day 2025
Datum: 25.09.2025, 15:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: STEINERLIVE Studio
Vorgartenstraße 206a
1020 Wien
Österreich
URL: https://www.corporate-tv.eu
Anmeldung und weitere Informationen
Rückfragen & Kontakt
Schütze Public Results
Florian Wimmer
Telefon: +43 664 1548951
E-Mail: fw@schuetze.at
