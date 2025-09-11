  • 11.09.2025, 11:22:03
  • /
  • OTS0101

Corporate-TV Day 2025

Vier Städte. Ein Event. Jetzt kommt Corporate-TV nach Europa!

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, den 25. September 2025 feiert der Corporate-TV Day seine Premiere.

Um 15 Uhr öffnet das STEINERLIVE Studio in Wien, Vorgartenstraße 206a, 1020 Wien seine Türen und zeigt live, wie Unternehmen mit professionell produziertem Corporate-TV ihre Kommunikation, ihre Marke und ihre Wirkung auf das nächste Level bringen.

Zeitgleich dazu starten Events in Zürich, München und Marbella – verbunden durch eine europaweite Corporate-TV Live-Sendung ab 16 Uhr. Natürlich ist auch eine interaktive Online-Teilnahme möglich.

Im Mittelpunkt stehen Strategien, Formate und Wirkung:

  • Live-Demos & Studio-Führung zeigen, wie Corporate-TV Nähe und Authentizität schafft

  • Video-Podcasts & Deep-Dive-Formate setzen einen Gegenpol zu schnellen Social-Media-Clips und bieten Raum für Tiefe, Relevanz und zugleich flexible Verwertung

  • Talks mit Expert:innen und Kund:innen geben Einblicke in erfolgreiche Praxisanwendungen

Der Corporate-TV Day 2025 markiert den Start einer neuen Form der Unternehmenskommunikation - authentisch, wirkungsvoll und zukunftsweisend.

Anmeldung unter: www.corporate-tv.eu

Corporate-TV Day 2025

Datum: 25.09.2025, 15:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: STEINERLIVE Studio
Vorgartenstraße 206a
1020 Wien
Österreich

URL: https://www.corporate-tv.eu

Anmeldung und weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt

Schütze Public Results
Florian Wimmer
Telefon: +43 664 1548951
E-Mail: fw@schuetze.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright