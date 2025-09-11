Ein zweites Leben geschenkt – erfolgreiche Reanimation unterstreicht die Bedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen

Wien (OTS) -

Wien, 11.9.2025 – Vor wenigen Wochen überlebte ein zweifacher Familienvater dank der schnellen und beherzten Reaktion seiner Kollegin und der eingespielten Rettungskette einen Herzstillstand. Die Kollegin setzte sofort den Notruf ab und begann mit der Herzdruckmassage – dieser erste Schritt rettete sein Leben. Wenige Minuten später übernahm das Johanniter-Rettungsteam, stabilisierte den Patienten und brachte ihn ins Krankenhaus. Heute ist er wieder bei seiner Familie.

„Die ersten Minuten entscheiden über Leben und Tod. Jede und jeder kann helfen, man muss nur wissen wie“, betont das Johanniter-Rettungsteam.

👉Zweites Leben geschenkt: Emotionales Wiedersehen mit dem Johanniter-Rettungsteam

Welttag der Ersten Hilfe: Anlass für Vorbereitung

Anlässlich des bevorstehenden Welttags der Ersten Hilfe erinnern die Johanniter daran, wie wichtig Kenntnisse und Übung in Erster Hilfe sind. „Niemand weiß, wann der Ernstfall eintritt, aber alle können vorbereitet sein“, so die Johanniter weiter.

Warum Erste-Hilfe-Kurse so wichtig sind

Viele Menschen fühlen sich im Notfall unsicher und wissen nicht, wie sie richtig reagieren sollen. Erste-Hilfe-Kurse vermitteln nicht nur das notwendige Wissen, sondern auch die Sicherheit, im Ernstfall beherzt zu handeln. Studien zeigen, dass regelmäßige Auffrischungen entscheidend sind, damit Helfende im Notfall schnell und richtig reagieren können. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Österreich fit für den Ernstfall zu machen. Denn jeder Handgriff zählt“, so die Johanniter.

Neues Kursprogramm 2026

Das neue Erste-Hilfe-Kursprogramm 2026 der Johanniter Wien ist ab sofort verfügbar. Es bietet für alle Zielgruppen passende Angebote:

Erste Hilfe für den Führerschein

Grundkurse und Auffrischungen

Erste Hilfe am Kind und Baby

Psychische Erste Hilfe für jede:n

Spezielle Kurse für Senior:innen

Alle Kurse unter: Alle Kurse & Ausbildungen - Johanniter Österreich

Jetzt anmelden und Leben retten lernen

„Erste Hilfe geht uns alle an. Mit wenigen Stunden Zeit kann man im Ernstfall entscheidend helfen, so wie im aktuellen Reanimationsfall“, betonen die Johanniter.

Der Welttag der Ersten Hilfe wird immer am zweiten Samstag im September begangen. Er geht auf eine Initiative der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung aus dem Jahr 2000 zurück. Mehr als 150 Länder beteiligen sich mittlerweile daran.