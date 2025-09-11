FPÖ – TERMINERINNERUNG: Morgen Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Kickl und Landeshauptmann Kunasek

Wien/St. Lambrecht (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Freitag, 12. September 2025, 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und dem steirischen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek anlässlich der Klausur des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Ort: Kaisersaal des Stifts St. Lambrecht (Hauptstraße 1, 8813 St. Lambrecht)

Thema: „Vorschau auf den politischen Herbst“

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.