AVISO: PK – „Orientierungshilfe“: Neue Wege in der Betreuung von strafunmündigen Intensivtäter*innen

Wien setzt auf ein differenziertes Angebot für Kinder und Jugendliche – diese sind individuell gestaltet

Wien (OTS) - 

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling präsentiert gemeinsam mit MA 11-Abteilungsleiter Johannes Köhler und „Rettet das Kind“-Geschäftsführer Christian Reiner den neuen, innovativen Ansatz „Orientierungshilfe“. Damit geht Wien neue Wege, um für und mit den Minderjährigen neue Perspektiven zu eröffnen und alternative Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, bevor sich problematische delinquente Entwicklungen verfestigen.

Datum: Montag, 15.09.2025, 11 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Volkshalle

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

