AVISO: PK – „Orientierungshilfe“: Neue Wege in der Betreuung von strafunmündigen Intensivtäter*innen
Wien setzt auf ein differenziertes Angebot für Kinder und Jugendliche – diese sind individuell gestaltet
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling präsentiert gemeinsam mit MA 11-Abteilungsleiter Johannes Köhler und „Rettet das Kind“-Geschäftsführer Christian Reiner den neuen, innovativen Ansatz „Orientierungshilfe“. Damit geht Wien neue Wege, um für und mit den Minderjährigen neue Perspektiven zu eröffnen und alternative Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, bevor sich problematische delinquente Entwicklungen verfestigen.
Datum: Montag, 15.09.2025, 11 Uhr
Ort: Rathaus Wien, Volkshalle
Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!
Rückfragen & Kontakt
Stephan Maier
Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
stephan.maier@wien.gv.at
