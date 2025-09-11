eKKon Fachkongress 2025 am 25. und 26. September 2025 | Internationale Expert:innen diskutieren über Klimaschutz durch Kraftstoffe

Wien (OTS) -

Haben eFuels das Zeug, ein Baustein eines klimaverträglichen Energiesystems zu werden? Wohin gehen die internationalen Trends? Der eKKon Kongress 2025 richtet den Fokus auf „synthetische Energieträger“ und ihren Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft.

Presseakkreditierung bitte per Mail an wolfbauer-schinnerl@ewscom.at

eKKon Fachkongress 2025 | Klimaschutz durch Kraftstoffe

Datum: 25.09.2025 - 26.09.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Wirtschaftskammer Österreich | Julius-Raab-Saal

Wiedner Hauptstraße 63

1045 Wien

Österreich

URL: https://www.ekkon.at/