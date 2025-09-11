- 11.09.2025, 10:49:02
eKKon Fachkongress 2025 am 25. und 26. September 2025 | Internationale Expert:innen diskutieren über Klimaschutz durch Kraftstoffe
Opening Keynote: Corentin Prié, Porsche Consulting GmbH, München
Haben eFuels das Zeug, ein Baustein eines klimaverträglichen Energiesystems zu werden? Wohin gehen die internationalen Trends? Der eKKon Kongress 2025 richtet den Fokus auf „synthetische Energieträger“ und ihren Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft.
eKKon Fachkongress 2025 | Klimaschutz durch Kraftstoffe
Datum: 25.09.2025 - 26.09.2025
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Wirtschaftskammer Österreich | Julius-Raab-Saal
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
