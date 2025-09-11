- 11.09.2025, 10:39:03
63. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (ÖGPRÄC)
Einladung zum Pressegespräch
Neue Wege in der Plastischen Chirurgie: zwischen Hightech-Operationen und breiter Aufklärung
Bahnbrechende Technologien wie Roboterassistenz und 3D-Technik eröffnen völlig neue Operationsmethoden, von denen immer mehr Patient:innen profitieren. Zugleich wächst die gesellschaftliche Akzeptanz ästhetisch-chirurgischer Eingriffe quer durch alle Altersgruppen. Mit der offensiven Bewerbung in Social-Media steigt jedoch auch die Zahl illegaler Praxen und der Wildwuchs unseriöser Angebote. Die zum Teil strafrechtlich relevanten Behandlungen stellen für Patient:innen ein erhebliches Risiko dar.
Im Rahmen des traditionellen Jahrespressegesprächs informieren die führenden Top Expert:innen der ÖGPRÄC über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und rechtliche Rahmenbedingungen in der Plastischen Chirurgie in Österreich.
Es sprechen:
- Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller, Präsident der ÖGPRÄC & Tagungspräsident – Einleitung, Überblick und Innovationen
- Ass.-Prof. Dr. Dirk Hellekes, M.A., Vize-Tagungspräsident – 3D-Technik und neue Operationsmethoden
- Dr. Elisabeth Zanon, plastische Chirurgin & Univ.-Doz. Dr. Rafic Kuzbari, Präsident-elect der ÖGPRÄC – Ästhetik im Wandel: gesellschaftliche Veränderungen, Aufklärung & Social-Media
- Dr. Veith Moser, plastischer Chirurg, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger – Juristische Fälle und strafrechtlich relevante Behandlungen (Videozuschaltung)
Wir freuen uns, Sie in Kitzbühel persönlich begrüßen zu dürfen. Für Journalist:innen, die nicht vor Ort teilnehmen können, steht ein Webinar-Teilnahmelink zur Verfügung.
Donnerstag, 2. Oktober 2025, ab 10:30 Uhr
Kitzbühel K3
Über den Webinar-Link beitreten:
https://stereo-media.webex.com/stereo-media/j.php?MTID=m078bb6d664b7ed1f904c76d8dc9cfe83
