63. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (ÖGPRÄC)

Einladung zum Pressegespräch

Wien, Kitzbühel (OTS) - 

Neue Wege in der Plastischen Chirurgie: zwischen Hightech-Operationen und breiter Aufklärung

Bahnbrechende Technologien wie Roboterassistenz und 3D-Technik eröffnen völlig neue Operationsmethoden, von denen immer mehr Patient:innen profitieren. Zugleich wächst die gesellschaftliche Akzeptanz ästhetisch-chirurgischer Eingriffe quer durch alle Altersgruppen. Mit der offensiven Bewerbung in Social-Media steigt jedoch auch die Zahl illegaler Praxen und der Wildwuchs unseriöser Angebote. Die zum Teil strafrechtlich relevanten Behandlungen stellen für Patient:innen ein erhebliches Risiko dar.
Im Rahmen des traditionellen Jahrespressegesprächs informieren die führenden Top Expert:innen der ÖGPRÄC über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und rechtliche Rahmenbedingungen in der Plastischen Chirurgie in Österreich.
Es sprechen:

  • Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller, Präsident der ÖGPRÄC & Tagungspräsident – Einleitung, Überblick und Innovationen
  • Ass.-Prof. Dr. Dirk Hellekes, M.A., Vize-Tagungspräsident – 3D-Technik und neue Operationsmethoden
  • Dr. Elisabeth Zanon, plastische Chirurgin & Univ.-Doz. Dr. Rafic Kuzbari, Präsident-elect der ÖGPRÄC – Ästhetik im Wandel: gesellschaftliche Veränderungen, Aufklärung & Social-Media
  • Dr. Veith Moser, plastischer Chirurg, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger – Juristische Fälle und strafrechtlich relevante Behandlungen (Videozuschaltung)

Wir freuen uns, Sie in Kitzbühel persönlich begrüßen zu dürfen. Für Journalist:innen, die nicht vor Ort teilnehmen können, steht ein Webinar-Teilnahmelink zur Verfügung.

Donnerstag, 2. Oktober 2025, ab 10:30 Uhr
Kitzbühel K3

Über den Webinar-Link beitreten:

https://stereo-media.webex.com/stereo-media/j.php?MTID=m078bb6d664b7ed1f904c76d8dc9cfe83

Rückfragen & Kontakt

Fischill PR
Dr. Britta Fischill
Telefon: +43 676 3039699
E-Mail: britta@fischill.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FIP

