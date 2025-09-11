Die Leichtathletik-WM in Tokio 55 Stunden live im ORF

Wien (OTS) -

Mit zehn Athletinnen und Athleten stellt Österreich das zahlenmäßig größte Team seit 1997 in Athen, entsprechend umfangreich berichtet auch der ORF von der diesjährigen Leichtathletik-WM in Tokio: Am Samstag, dem 13. September 2025, um 10.45 Uhr melden sich Thomas König und Dietmar Wolff in ORF 1 das erste Mal aus dem Studio. Der ORF überträgt die Weltmeisterschaft in ORF 1, ORF SPORT + und auf ORF ON alle neun Tage am Stück in einer Gesamtlänge von 55 Stunden.

Ab dem ersten Tag geht es für Österreichs Athletinnen und Athleten Victoria Hudson, Susanne Gogl-Walli, Caroline Bredlinger, Karin Strametz, Julia Mayer, Lukas Weißhaidinger, Endiorass Kingley, Enzo Diessl, Raphael Pallitsch und Aaron Gruen um die Medaillen. Kommentiert werden die Geschehnisse von Thomas König und Dietmar Wolff.

Der WM-Fahrplan im ORF:

Samstag, 13. September, 10.45 Uhr, ORF 1 (u. a. auf dem WM-Programm: 35 Kilometer Gehen Frauen und Männer, Kugelstoßen Männer, 10.000 Meter Frauen, 4x400 Meter Mixed-Staffel)

Sonntag, 14. September, 11.10 Uhr, ORF 1 (u. a. Marathon Frauen, Diskuswurf Frauen, Weitsprung Frauen, 10.000 Meter Männer, 100 Meter Frauen und Männer)

Montag, 15. September, 12.10 Uhr, ORF 1 (u. a. Marathon Männer, Stabhochsprung Männer, Hammerwurf Frauen, 3.000-Meter Hindernislauf Männer, 100 Meter Hürden Frauen)

Dienstag, 16. September, 12.25 Uhr, ORF 1 (u. a. Stabhochsprung Männer, Hammerwurf Männer, 1.500 Meter Frauen, 110 Meter Hürden Männer)

21.45 Uhr, ORF Sport + (Highlights)

Mittwoch, 17. September, 11.55 Uhr, ORF 1 (u. a. Stabhochsprung Frauen, Weitsprung Männer, 300-Meter-Hindernislauf Frauen, 1.500 Meter Männer)

Donnerstag, 18. September, 11.55 Uhr, ORF 1 (u. a. Speerwurf Männer, Dreisprung Frauen, 400 Meter Männer und Frauen)

Freitag, 19. September:

10.25 Uhr, ORF Sport +

10.30 Uhr, ORF ON

11.40 Uhr, ORF 1

14.00 Uhr, ORF Sport +

15.05 Uhr, ORF 1

(u. a. Dreisprung Männer, 400 Meter Hürden Männer und Frauen, 200 Meter Männer und Frauen)

Samstag, 20. September:

11.50 Uhr, ORF 1

12.00 Uhr, ORF ON

14.00 Uhr, ORF Sport +

15.15 Uhr, ORF 1

(u. a. 20 Kilometer Gehen Frauen und Männer, Kugelstoßen Frauen, Speerwurf Frauen, Siebenkampf Frauen: 800-Meter-Lauf, 5.000 Meter Frauen, 800 Meter Männer)

Sonntag, 21. September:

10.15 Uhr, ORF Sport +

15.30 Uhr, ORF 1

(u. a. Hochsprung Frauen, 800 Meter Frauen, 5.000 Meter Männer, Diskuswurf Männer, 4x400-Meter-Staffel Männer und Frauen, Zehnkampf Männer: 1.500-Meter-Lauf, 4x100-Meter-Staffel Frauen und Männer)

Ob und wie viele Rekorde fallen, wie die internationalen Leichtathletik-Stars abschneiden und wie erfolgreich sich die österreichischen Sportlerinnen und Sportler in Tokio schlagen – das multimediale Package von sport.ORF.at und ORF ON hat die Antworten. Denn es versorgt alle Fans mit Live-Streams, Videos on Demand (inkl. eigener Videokollektion auf ORF ON), aktuellen Storys zum Geschehen und einem Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich über die Leichtathletik-WM.