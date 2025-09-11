Führungswechsel bei Mitsubishi Motors Österreich

Wien (OTS) -

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 kommt es bei Mitsubishi Motors Österreich aus strategischen Gründen zu einem geplanten Führungswechsel: Heimo Egger übernimmt die Geschäftsführung von Mitsubishi Motors Österreich, während Jürgen Höller künftig innerhalb der Denzel-Gruppe den weiteren Aufbau eines neuen, strategisch wichtigen Geschäftszweigs verantworten wird.

Heimo Egger tritt mit dem Auftrag an, die Marktpräsenz von Mitsubishi Motors in Österreich weiter auszubauen und die Zusammenarbeit mit dem Handel zu intensivieren. Der erfahrene Automobilmanager bringt langjährige Expertise in der Führung japanischer Marken sowie ein starkes Netzwerk innerhalb der Branche mit - beides ideale Voraussetzungen, um die erfolgreiche Markenentwicklung fortzuführen.

Seit seinem Antritt im ersten Quartal des Vorjahres prägte Höller die Markenentwicklung in Österreich deutlich. Unter seiner Führung wurde die Beziehung zum Händlernetzwerk deutlich gestärkt – dokumentiert durch die Auszeichnungen im Händlerradar. Wesentliche Modellstarts, ein Marktanteil von 1,6 Prozent per Ende 2024 sowie die erfolgreiche Einführung des neuen Markenflaggschiffs Outlander führten zu einer spürbaren Repositionierung der Marke im Mindset potenzieller Kunden.

„ Ich danke Jürgen Höller für seinen wertvollen Einsatz und die sichtbaren Erfolge, die er innerhalb kurzer Zeit für Mitsubishi erzielen konnte “, betont Mag. Gregor Strassl, Vorstandsvorsitzender der Wolfgang Denzel Auto AG. „ Mit Heimo Egger gewinnt die Marke einen erfahrenen Automobilmanager, der die für Mitsubishi entscheidenden Themen – Händlernetz, Markenpositionierung und Produktstrategie – konsequent weiter vorantreiben wird .“

Jürgen Höller wird seine langjährige Erfahrung im Import- und Händlergeschäft sowie in der Finanz- und Organisationssteuerung künftig nutzen, um innerhalb der Denzel-Gruppe einen neuen, strategisch bedeutenden Geschäftszweig aufzubauen und so die Position der Unternehmensgruppe in zusätzlichen Märkten zu stärken.