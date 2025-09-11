Wiener Lichtspiele laden zum Kinofest

Wien (OTS) -

Die Wiener Kinos erfreuen sich höchster Beliebtheit, das bisherige Jahr war sehr erfolgreich. Und der kommende Samstag, der 13. September soll noch einmal ein ordentliches Besucherplus bringen. Denn beim Kinofest locken Tickets zum Preis von 5,90 Euro, pro Film und Person – unabhängig von Sitzplatz oder Vorstellung. „Viele Kinos planen eigene Aktionen wie Gewinnspiele, Familien-Events oder Kinderfilme. Wir wollen an dem Tag zeigen, dass wir im Herbst eine perfekte Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie sind“, so Christian Dörfler, Obmann der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Wien.

Gutes Jahr für Kinofans

„Mit Minecraft und Lilo & Stitch hatten wir heuer schon richtige Kracher im Programm, aber es kommt noch mehr: Aktuell etwa das Kanu des Manitu, dem neuen Film von und mit Bully Herbig und noch vielen mehr, bis hin zur Fortsetzung von Wicked im Herbst und dem dritten Avatar-Teil vor Weihnachten“, sagt Dörfler, der sein persönliches Film-Highlight in den kommenden Monaten preisgibt: Springsteen.

Weitere Infos unter: www.kinofest.at