FPÖ-Schmiedlechner: „Endlich wieder Transparenz in Pernitz“

Beschluss im Gemeindevorstand wurde aufgehoben

Bezirk Wiener Neustadt (OTS) - 

Spektakuläre Wende im Fall „Kindergarten-Bauaufsicht-Skandal“ in Pernitz (Bezirk Wr. Neustadt): Bezirkshauptmann Markus Sauer informierte FPÖ Pernitz Obmann Stefan Felsleitner persönlich vom Ausgang des Verfahrens: Der Beschluss für die Bauaufsicht im Gemeindevorstand vom Sommer wurde aufgehoben und landet jetzt im Gemeinderat.

„Keine Schmutzkübel, sondern die Einhaltung der Gesetze ist das Ziel der FPÖ Pernitz! Damit Rechtssicherheit besteht, müssen die Beschlüsse in den dafür zuständigen Gemeindegremien gefasst werden. Sonst wird es in Zukunft schwer, Firmen zu finden, die für unsere Gemeinde noch tätig sein wollen“ ist Gemeinderat Stefan Felsleitner überzeugt und ortet einen wichtigen Schritt für die Vergabetransparenz in den Gemeinden.

„Jetzt geht es darum, dass der von der ÖVP-, SPÖ- und Liste MIT-Gemeindeführung verursachte Schlamassel vom verantwortlichen ÖVP-Bürgermeister Postiasi wieder richtiggestellt wird“, sagt der gf. Bezirksobmann NAbg. Peter Schmiedlechner.

