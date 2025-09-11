  • 11.09.2025, 10:14:02
  • /
  • OTS0078

ÖGB-Schuberth zu Shrinkflation-Gesetz: „Richtiger Schritt – aber nur starke Anti-Teuerungskommission kann Konsument:innen schützen”

Jetzt muss eine schlagfertige Anti-Teuerungskommission folgen; außerdem braucht es Daten aus den Registrierkassen.

Wien (OTS) - 

„Wir begrüßen, dass das Wirtschaftsministerium mit einem Gesetz gegen die sogenannte Shrinkflation gegen versteckte Preiserhöhungen vorgehen will“, erklärt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth. „Aber das reicht bei weitem nicht aus, die rollende Preislawine zu stoppen. Was wir in Österreich dringend brauchen, ist eine echte Anti-Teuerungskommission mit Biss, die konsequent kontrollieren und sanktionieren kann, nur diese kann uns wirklich vor Preis-Wucher schützen“, fordert Schuberth einmal mehr.

Anti-Teuerungskommission muss klare Sanktionsmöglichkeiten haben

Eine solche Kommission müsse mit klaren Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet sein und rasch eingreifen können, wenn Unternehmen durch überhöhte Preise oder undurchsichtige Angebote die Konsument:innen benachteiligen. „Nur wenn Verstöße auch konsequente Folgen haben, wird sich an der Supermarktkassa wirklich etwas ändern“, so Schuberth.

Daten aus Registrierkassen für Transparenz

Besonders wichtig sei die laufende, unabhängige Analyse der Preisentwicklung. Dazu fordert der ÖGB die verpflichtende Einspeisung von Daten aus den Registrierkassen in ein zentrales, anonymisiertes Auswertungssystem. Auf dieser Basis kann die Kommission transparent und nachvollziehbar beobachten, wie sich Preise entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickeln. „Nur so lässt sich rechtzeitig erkennen, wenn Unternehmen ungerechtfertigt ihre Preise erhöhen“, betont Schuberth abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
toumaj.faragheh@oegb.at
www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright