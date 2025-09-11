Neue Folgen: Bei „Silvia kocht“ dreht sich in dieser Woche alles um die polnische Küche

Wien (OTS) -

Von „Polnischen Kohlrouladen“ über „Rote-Rüben-Suppe“ bis „Polnischer Käsekuchen“: „Silvia kocht“ von Montag, dem 15., bis Freitag, den 19. September 2025, jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in neuen Folgen wieder mit der Crème de la Crème der Kochszene Österreichs. Diese Woche steht ganz im Zeichen der polnischen Küche. Silvia Schneider präsentiert gemeinsam mit Max Stiegl ihre zweite Heimat. Von Montag bis Donnerstag stellen die beiden jeweils zwei polnische Gerichte vor, der vielfach ausgezeichnete Koch mit slawischen Wurzeln unterstützt sie dabei tatkräftig in der TV-Küche. Am Freitag ist die Moderatorin unterwegs in Polen und besucht Krakau, wo „Hausgemachte Nudeln mit Eierschwammerln und jungem Kraut (L̸azanki)“ und „Krakauer Ente“ auf dem Speiseplan stehen.

Die Gerichte der Woche im Überblick:

Montag, 15. September:

„Pierogi Ruskie“

„Gol̸ąbki“ (Polnische Kohlrouladen mit Fleisch und Reis)

Dienstag, 16. September:

„Bigos“ (Jägereintopf)

„Süße Kopytka“ (Erdäpfelknödel)

Mittwoch, 17. September:

„Placki ziemniaczane (Erdäpfelpuffer) & Gulasz wol̸owy“

„Barszcz czerwony“ (Rote-Rüben-Suppe – schnelle Version)

Donnerstag, 18. September:

„De Volaille“ (Gefüllte Hähnchenroulade)

„Sernik“ (Polnischer Käsekuchen)

Am Freitag, dem 19. September, ist Silvia Schneider unterwegs in Polen und besucht Krakau. Die Stadt an den Ufern der Weichsel war über Jahrhunderte das geistige und politische Zentrum Polens. Als ehemalige Königsstadt strahlt sie bis heute einen besonderen Glanz aus. Nirgendwo spürt man das besser als auf dem geschichtsträchtigen Schlossberg. Monika Krzynówek begleitet Silvia durch die Stadt. Auf dem Programm stehen das Wawelschloss, einst Zentrum königlicher Amüsements, das Stadtzentrum von Krakau, die Marienkirche und die Planty. Dort wo einst die Stadtmauer stand, wachsen heute Bäume und Sträucher, ein grüner Gürtel rund um die Innenstadt. Gekocht wird im La Campana mit Koch Krzysztof Żurek, der mit Silvia traditionelle polnische Gerichte zubereitet.

Infos rund um „Silvia kocht“

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf ORF ON als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.