FPÖ - Schütz: Wiener Frauenpreis ist zur linken Polit-Show verkommen

Wien (OTS) -

„Der Wiener Frauenpreis sollte eigentlich Frauen in den Mittelpunkt stellen, die Herausragendes für unsere Stadt leisten. Stattdessen ist er immer mehr zu einer Bühne für linke Gesinnungspolitik verkommen“, kritisiert FPÖ-Wien Frauensprecherin LAbg. Angela Schütz anlässlich der diesjährigen Preisverleihung.

„Die Ehrung der sogenannten ‚Omas gegen Rechts’ ist der beste Beweis dafür, dass es längst nicht mehr um echte Frauenanliegen geht, sondern um das Auszeichnen jener, die sich möglichst lautstark auf der Seite der politisch korrekten Einheitsmeinung positionieren“, so Schütz weiter. „Diese Veranstaltung dient offenbar vor allem dazu, den eigenen ideologischen Freunden ein Podium zu bieten, anstatt die tatsächlichen Leistungen von Wienerinnen in den Vordergrund zu stellen.“

Schütz fordert eine Rückbesinnung auf den eigentlichen Zweck des Preises: „Wir brauchen eine Auszeichnung, die Frauen ehrt, die in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur oder Ehrenamt Herausragendes leisten – unabhängig davon, welche politische Einstellung sie haben. Alles andere ist eine Farce und hat mit echter Frauenpolitik nichts mehr zu tun.“