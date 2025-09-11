  • 11.09.2025, 10:11:33
  • /
  • OTS0075

FPÖ - Schütz: Wiener Frauenpreis ist zur linken Polit-Show verkommen

Wien (OTS) - 

„Der Wiener Frauenpreis sollte eigentlich Frauen in den Mittelpunkt stellen, die Herausragendes für unsere Stadt leisten. Stattdessen ist er immer mehr zu einer Bühne für linke Gesinnungspolitik verkommen“, kritisiert FPÖ-Wien Frauensprecherin LAbg. Angela Schütz anlässlich der diesjährigen Preisverleihung.

„Die Ehrung der sogenannten ‚Omas gegen Rechts’ ist der beste Beweis dafür, dass es längst nicht mehr um echte Frauenanliegen geht, sondern um das Auszeichnen jener, die sich möglichst lautstark auf der Seite der politisch korrekten Einheitsmeinung positionieren“, so Schütz weiter. „Diese Veranstaltung dient offenbar vor allem dazu, den eigenen ideologischen Freunden ein Podium zu bieten, anstatt die tatsächlichen Leistungen von Wienerinnen in den Vordergrund zu stellen.“

Schütz fordert eine Rückbesinnung auf den eigentlichen Zweck des Preises: „Wir brauchen eine Auszeichnung, die Frauen ehrt, die in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur oder Ehrenamt Herausragendes leisten – unabhängig davon, welche politische Einstellung sie haben. Alles andere ist eine Farce und hat mit echter Frauenpolitik nichts mehr zu tun.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright