BYD: Mit 2 mal 1 zur Nummer 1

Wien (OTS) -

Die elektrifizierten Pkws von BYD werden in Österreich immer beliebter. Im August 2025 konnte BYD mit 566 Neuzulassungen erstmals zur Nummer-1-Marke bei den Elektroauto-Neuzulassungen aufsteigen. Außerdem war der August 2025 für BYD Österreich der erfolgreichste Monat seit Markteintritt im Jänner 2023. Mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent am Gesamtmarkt konnte die junge Marke ein Allzeithoch erreichen. Weiteres Highlight, auch der meistverkaufte Plug-In-Hybrid-Pkw zwischen Jänner und Juli 2025 war ein BYD: Mit 691 Neuzulassungen sicherte sich der SEAL U DM-i den Stockerlplatz und bereitet damit dem nächsten Modell mit „Super Hybrid“-Technologie und dem ersten Kombi von BYD den roten Teppich aus.

PHEV & BEV gleichsam beliebt

Danijel Dzihic, Managing Director BYD Österreich: „Beliebteste Marke und erfolgreichster Plug-In-Hybrid – unglaublich, dass wir bei beiden Antriebsarten zur Nummer 1 gewachsen sind. Vor allem weil wir die Super-Hybrid-Modelle erst vor knapp 10 Monaten am Markt eingeführt haben - und damit offenbar den Nerv der Kunden getroffen haben. Unser innovativer Super-Hybrid-Antrieb vereint tatsächlich das Beste aus zwei Welten: Hohe Reichweiten ohne Ladestopps auf der Langstrecke und emissionsfreies Fahren im Alltag. Leistbare E-Mobilität und PHEV-Technologie zum Preis eines bzw. günstiger als ein Verbrenner gepaart mit Vollausstattung bleibt BYDs Erfolgsformel in Österreich.“

BYD SEAL 6 DM-i Touring: Ein Kombi gemacht für Österreich

Das nächste DM-i-Modell steht seit wenigen Tagen bei allen BYD Partner:innen für Probefahrten bereit und ist ab 35.890 Euro erhältlich. Dabei überzeugt der 4,84 Meter lange BYD SEAL 6 DM-i Touring mit großzügigen Platzverhältnissen im Innenraum und einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.535 Liter. Darüber hinaus punktet der SEAL 6 DM-i Touring mit einer dieselähnlichen Gesamtreichweite von 1.350 km, was ihn zum perfekten Fahrzeug für Vertreter:innen und Außendienstmitarbeiter:innen sowie zum idealen Familienfahrzeug adelt. Weil er im Gegensatz zum klassischen Selbstzünder jedoch auch bis zu 100 km rein elektrisch zurücklegen kann, garantiert er emissionsfreie Mobilität auf vielen Pendelstrecken und quasi allen Alltagswegen. Dzihic: „Österreicher:innen lieben Kombis. Und mit dem SEAL 6 DM-i Touring bringen wir nun ein effizientes, praktisches und in Puncto Preis-Leistung absolut einzigartiges Modell in diesem Segment auf den Markt, das mit Top-Ausstattung, hohem Komfort, tollem Fahrwerk und niedrigen Emissionen überzeugt. Kurz: Unser Super Hybrid Kombi ist der bessere Diesel.“

Dolphin Surf mit Bestbewertung beim Crashtest

Für den seit Juni erhältlichen Bestseller BYD Dolphin Surf hat NCAP nun auch die Crashtestergebnisse veröffentlicht. Auch hier brilliert der Kleinwagen – wie alle bisher getesteten BYD-Modelle – mit der Maximalbewertung von 5 Sternen. Dzihic: „Das Ergebnis ist absolute Spitzenklasse in der Kleinwagenklasse und unterstreicht, dass die BYD Modelle zu den sichersten Fahrzeugen am Markt zählen.“

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobiltochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. Mit dem Ziel, den ökologischen Wandel im globalen Transportsektor zu beschleunigen, konzentriert sich BYD Auto auf die Entwicklung von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Wertschöpfungskette für Fahrzeuge mit neuen Energien, darunter Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren hat es bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i- und DM-p-Hybridtechnologie, die e-Platform 3.0, die CTB- und iTAC-Technologien, das intelligente Karosseriesteuerungssystem DiSus, die XUANJI-Architektur und die Super e-Platform. Das Unternehmen ist der weltweit erste Automobilhersteller, der die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingestellt hat, um auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, und ist seit 12 Jahren in Folge führend im Verkauf von neuen Energie-Pkw in China.

Über BYD Europe

BYD Europe hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist die erste Auslandsniederlassung der BYD Group. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die internationale Marke BYD Auto weiterzuentwickeln, um durch weltweit führende technologische Innovationen sichere und effiziente nachhaltige Lösungen im Bereich der neuen Energiefahrzeuge anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.byd.com .