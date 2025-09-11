Neue Doku „10 Jahre Flüchtlingskrise – Die Zerreißprobe“ am 15. September um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Wie hat das prägende Jahr 2015 Österreich und seine Gesellschaft verändert? Von den dramatischen Szenen an den Grenzen bis hin zu den Herausforderungen der Integration. Zehn Jahre ist es her, dass sich eine Million Menschen auf den Weg nach Europa gemacht hat. Die Bilder von Zehntausenden auf dem Weg von Ungarn nach Österreich, von überfüllten Bahnhöfen und eingedrückten Grenzzäunen gingen um die Welt. Am Montag, dem 15. September 2025, blickt die 60-minütige Dokumentation „10 Jahre Flüchtlingskrise – Die Zerreißprobe“ von Magdalena Jöchler und Thomas Seifert zurück und fragt um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON: Wo stehen wir heute?

In der Live-Publikumsdiskussion „Stöckl Live: Miteinander reden“ zum Thema „Integration oder Illusion?“ (16. September, 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON) wird darüber diskutiert, wie die Ereignisse 2015 uns als Gesellschaft verändert haben. Ö1 widmet sich vom 14. bis 18. September dem Thema Flucht.



„10 Jahre Flüchtlingskrise – Die Zerreißprobe“ (15. September, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)



Die Dokumentation begleitet Menschen, die 2015 geflohen sind, und zeigt ihre Geschichten von Verlust, Hoffnung und Neuanfang. Und sie begleitet Menschen in Österreich zwischen Hilfsbereitschaft und Angst, Willkommenskultur und Ablehnung.



Im Nordirak lebt Hazim Kali noch heute mit den Folgen der Flucht: zwei seiner Kinder und sein Bruder starben mit 68 anderen Geflüchteten in einem Kühl-LKW, der in einer Pannenbucht auf der Autobahn in Parndorf, Burgenland, gefunden wurde.

Der junge Syrer Hasan kam 2015 nach Österreich, arbeitet heute als Busfahrer und lebt mit seiner Frau in Gmunden. Sie musste ebenfalls flüchten: Vor dem Krieg in der Ukraine.

Im 21. Wiener Gemeindebezirk ist der Direktor einer Neuen Mittelschule täglich mit den Folgen der Flüchtlingskrise konfrontiert. Klassen, in denen der Großteil der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache hat, sind mittlerweile Alltag. Der islamische Glaube spielt seit der Ankunft geflüchteter Kinder eine immer größere Rolle. Wie wächst das alles zusammen?

Felix verlor seinen Freund, den 14-jährigen Alex, beim Messerattentat durch einen syrischen Geflüchteten in Villach im Winter 2025. „Der Alex war einer meiner besten Freunde. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich hätte ihn gerne länger gekannt.“ Wie denkt Felix über Migration und Asyl?



Zwischen Willkommenskultur und Ablehnung: Die Dokumentation beleuchtet auch die politischen Verwerfungen, die das Flüchtlingsthema bis heute prägen. In Interviews blicken der damalige Außenminister und spätere Bundeskanzler Sebastian Kurz, der damalige deutsche Innenminister im Kabinett von Angela Merkel, Thomas de Maizière, und der damalige Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil zurück. Würden sie heute noch einmal so agieren? Und wie bewerten sie Angela Merkels berühmt gewordenen Leitspruch „Wir schaffen das!“ heute? Denn die zentrale Frage ist: Haben wir es geschafft? Und was kommt noch auf uns zu?



„Integration oder Illusion?“: Live-Publikumsdiskussion „Stöckl Live: Miteinander reden“ (16. September, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)



Österreich hat in den vergangenen zehn Jahren große Anstrengungen unternommen, um Migration zu gestalten und Integration zu ermöglichen. In der Live-Publikumsdiskussion „Stöckl Live: Miteinander reden“ zum Thema „Integration oder Illusion?“ wird am Dienstag, dem 16. September, ab 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON darüber diskutiert, wie die Ereignisse 2015 uns als Gesellschaft verändert haben. Zu Wort kommen Bürgerinnen und Bürger, die offen über ihre Ängste und Sorgen sprechen, Helferinnen und Helfer berichten von Erfolgen und Begegnungen und Flüchtlinge erzählen von ihren Erfahrungen. Die vergangenen Jahre zeigen: Integration ist ein fortlaufender Prozess, der Offenheit, Dialog und gemeinsames Handeln erfordert. Wo stehen wir heute und was braucht es für ein gelingendes Miteinander?



Ö1 widmet sich vom 14. bis 18. September dem Thema Flucht



Einer dieser Flüchtlinge, der 2015 von einer Familie im niederösterreichischen Gaaden aufgenommen wurde, arbeitet heute für die Wiener Linien. Seine Geschichte und die Bilanz der privaten Hilfe stehen am Dienstag, dem 16. September, ab 15.30 Uhr in der Ö1-Sendung „Moment“ im Mittelpunkt. Am Montag, dem 15. September, stellt Ö1-„Moment“ den von Ehrenamtlichen gegründeten und getragenen Verein „Play together now“ vor, der Flüchtlingen mittels Aktivitäten wie Theater, Laufen oder Fußball ein „zweites Zuhause“ bietet. Schon am Sonntag, dem 14. September, wird in einem Ö1-„Menschenbild“ (14.05 Uhr) der Reporter, Retter und Rebell Elias Bierdel porträtiert, der 2004 in die Schlagzeilen geriet, als er verhaftet wurde, nachdem er mit dem Hilfsschiff Cap Anamur afrikanische Flüchtlinge in Sizilien an Land gebracht hatte, die von der Hilfsorganisation vor dem Ertrinken gerettet wurden.



Im Ö1-„Radiokolleg“ wird von Montag, dem 15., bis Donnerstag, den 18. September, jeweils um 9.05 Uhr die „Chronologie der Flucht nach Österreich“ seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgerollt. Vor allem Wien als Landeshauptstadt ist ein bedeutender Transit- und Zielort für Menschen auf der Flucht oder in Migration. Mit jeder neuen Krise, mit jeder neuen Ankunft verändern sich die Stadt, die Gesellschaft, die Migrationspolitik und damit auch die Willkommenskultur. Am 15. September geht es um „Die Ungarnkrise und ihre Folgen“, die weiteren Ausgaben thematisieren „Flucht im Schatten des Eisernen Vorhangs“ (16.9.), „Von Sarajevo nach Simmering“ (17.9.) und „2015 – Solidarität im Stresstest“ (18.9.).



