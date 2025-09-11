Kwizda Agro-Mitarbeiter sammeln 36.000 Kilometer für den guten Zweck

Wien (OTS) -

Gemeinsam laufen, radeln und Gutes tun: Unter diesem Motto hat Kwizda Agro heuer bereits zum zweiten Mal die unternehmensweite KM-Challenge veranstaltet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Österreich, Ungarn und Rumänien des Pflanzenschutzmittelanbieters legten in den letzten Wochen laufend oder radelnd insgesamt 36.000 Kilometer zurück. Für jeden in Österreich absolvierten Kilometer spendete Kwizda Agro einen fixen Betrag an die Initiative Green Care. Der symbolische Scheck wurde am 10. September 2025 übergeben. Dabei anwesend waren Günther Mayerl (Geschäftsführer der Green Care GmbH), Maria Hötschl (Obfrau von WIR für greencare) sowie Catalina Bardewyk (Manager Sustainability & Strategie bei Kwizda Agro).

Dank des sportlichen Einsatzes der Belegschaft konnte Kwizda Agro heuer einen Spendenscheck in der Höhe von 6.000 Euro überreichen. Die Aktion ist nicht nur ein Beitrag zu mehr Bewegung im Alltag, sondern auch ein Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Green Care besonders gerne, weil die Initiative kleinstrukturierte Landwirtschaftsbetriebe stärkt. Sie ermöglicht diesen Höfen, zusätzlich zu ihrer landwirtschaftlichen Arbeit, auch soziale, pädagogische und therapeutische Angebote für die Gemeinschaft zu schaffen. So wird der Wert der Landwirtschaft weit über die reine Versorgung mit Lebensmitteln hinaus sichtbar“, so Ronald Hamedl, Geschäftsführer von Kwizda Agro.

Auch Green Care freut sich über die Unterstützung: „Wir danken Kwizda Agro und ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich. Mit ihrer Unterstützung entstehen im ländlichen Raum innovative soziale Projekte, die Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderung neue Perspektiven eröffnen. Gleichzeitig stärken sie damit unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft – denn Green Care wird für immer mehr Bäuerinnen und Bauern in Österreich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein“, sagt Günther Mayerl, Geschäftsführer der Green Care Entwicklungs- und Beratungs-GmbH.

Jedes Jahr unterstützt Kwizda Agro Initiativen in den Bereichen Bildung, soziale Verantwortung und Ökologie in der Nachbarschaft. Die KM-Challenge ist ein Beispiel dafür: 2024 wurde sie in Österreich gestartet und 2025 erstmals auf internationale Standorte ausgeweitet. In einer mehrmonatigen Challenge werden Mitarbeiter motiviert, möglichst viele Kilometer zu Fuß oder per Rad zurückzulegen. Während im Vorjahr die City Farm Augarten unterstützt wurde, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heuer für Green Care als Spendenempfänger abgestimmt.

Fotodownload (Abdruck honorarfrei, Copyright: Kwizda Agro GmbH): https://pim.kwizda.at/pimcore-prod-asset/AGRO_COM/PRESS/2025/2025_09/Foto-1.png

Foto 1: v.l.n.r. Maria Hötschl (Obfrau von WIR für greencare), Catalina Bardewyk (Manager Sustainability & Strategie bei Kwizda Agro), Günther Mayerl (Geschäftsführer der Green Care GmbH)