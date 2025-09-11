The BOLD Experience 2025: Neues Innovationsfestival der WKÖ in Wien

Wien (OTS) -

Am 5. November 2025 feiert THE BOLD Experience, das neue Innovationsfestival der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Palais Auersperg in Wien seine Premiere. Organisiert von der internationalen Innovationscommunity der WKÖ, der BOLD Community, bringt das ganztägige Event mehr als 60 Vordenker:innen, Unternehmer:innen, kreative Köpfe und technologische Pionier:innen aus über 25 Ländern zusammen. Ziel ist es, mutige Innovationen sicht- und greifbar zu machen, internationale Vernetzung zu fördern und Österreich als führenden Innovationsstandort zu stärken. „BOLD zu sein bedeutet, die Systeme kritisch zu hinterfragen, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen und positiven Wandel für eine bessere Zukunft zu bewirken“, betont Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich.

„Mit The BOLD Experience setzen wir ein kraftvolles Zeichen für eine Innovationskultur, die im Fokus Fortschritt und Zuversicht als Antrieb hat“, ergänzt Mahrer. The BOLD Experience bietet ein vielfältiges Programm mit Keynotes von internationalen Vordenker:innen, interaktiven Panels, praxisnahen Workshops, immersiven Experiences, die Technologie spürbar machen, sowie einer feierlichen Award-Verleihung. Thematische Schwerpunkte sind Elektrifizierung & grüne Energie, Kreislaufwirtschaft & neue Materialien, Weiterbildung & Upskilling sowie Künstliche Intelligenz & Automatisierung. Neben hochkarätigen Speaker:innen und Best-Practice-Beispielen erwartet die Besucher:innen ein offenes Matchmaking-Areal für den branchenübergreifenden Austausch.

Die Veranstaltung ist ein öffentlich zugängliches Innovationsfestival mit internationaler Strahlkraft. Die BOLD Community, getragen von der WKÖ und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, vernetzt österreichische Unternehmen mit globalen Vordenker:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politikgestaltung und Kreativwirtschaft. Über die Plattform BOLD Digital erhalten Unternehmen zusätzlich Zugang zu exklusivem Know-how, Trends und strategischem Matchmaking. (PWK354/NIS)

Die Teilnahme an der The BOLD Experience ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden sich auf den offiziellen Kanälen der WKÖ und der BOLD Community: https://www.boldcommunity.org/de/experience/