Atomversuchslabor Temelín: Nuclear Energy Conference am 5. November in Linz zu den Risiken des SMR-Testgeländes in Tschechien

Bei der 12. Nuclear Energy Conference – NEC2025 erörtern Expert_innen in Linz mit einem breiten Publikum, welche Gefahren das Testgelände für SMRs in Südböhmen mit sich bringt.

Linz (OTS) - 

In Temelín ist neben zwei laufenden AKWs der Bau weiterer herkömmlicher Reaktoren geplant. Auch als Endlager für hochradioaktiven, jahrhunderttausende strahlenden Atommüll wird Temelín in engen Betracht gezogen. Darüber hinaus soll im „South Bohemia Nuclear Park“ ein Experimentiergelände für SMR-AKWs geschaffen werden.

Obwohl diese Entwicklung augenscheinlich mit beunruhigenden Sicherheitsrisiken verbunden ist, wird den Plänen in Österreich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Nuclear Energy Conference 2025 wird dieses insbesondere Tschechien und seine Nachbarländer betreffende Thema erarbeiten. Alle Interessierten sind eingeladen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich.

Programm und Anmeldemöglichkeit oder per Mail unter post@atomstopp.at

Die Veranstaltung wird simultan ins Tschechische übersetzt.

Hinweis: Die NEC wird organisiert von atomstopp_atomkraftfrei leben! mit Unterstützung des Anti-Atom-Komitees und ermöglicht durch die Anti-Atom-Offensive des Landes Oberösterreich.

NEC2025: Atomversuchslabor Temelín - SMR-Testgelände am Risiko-Standort

Datum: 05.11.2025, 09:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: OK-Deck
OK-Platz 1
4020 Linz

URL: https://www.atomstopp.at/nec2025

Rückfragen & Kontakt

atomstopp_atomkraftfrei leben!
Herbert Stoiber
Telefon: +43 681/10 42 92 51

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

