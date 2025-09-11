Charity-Konzert für Vielfalt, Sichtbarkeit und Solidarität mit dem Ensemble Wien, bestehend aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker

Wien (OTS) -

Am 3. Oktober 2025 verwandelt sich das Lokal 8 im Parlament in Wien in einen Ort der Musik, Begegnung und Solidarität: Das Ensemble Wien, bestehend aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, gestaltet ein außergewöhnliches Charity-Konzert zugunsten der Initiative QUEER MOMENTS. Damit setzen die Musiker:innen ein starkes Zeichen, dass Kultur nicht nur verbindet, sondern auch Haltung zeigen darf.

Die Erlöse des Abends unterstützen Projekte der Initiative QUEER MOMENTS des Vereins Queer Dance im Gemeindebau wie Kunstausstellungen, Tanzveranstaltungen sowie Initiativen zur Förderung und Sichtbarkeit von LGBTIQ-Themen.

Ortrun Gauper, Initiatorin und Kuratorin von QUEER MOMENTS, freut sich sehr über die wertvolle Unterstützung und den einzigartigen Konzertabend: „ Musik ist eine universelle Sprache, die keine Übersetzung braucht. Sie berührt Menschen unabhängig von Herkunft, Sprache, Religion, Alter oder Identität. Ein gemeinsamer Klangraum schafft Nähe und Resonanz – selbst dort, wo Unterschiede sichtbar sind. Musik lässt uns fühlen, bevor wir denken, und öffnet Türen für Empathie und Verständnis. Damit ist sie ein kraftvolles Bindeglied zwischen Menschen und ein starkes Symbol für Gemeinschaft in Vielfalt. “

Gemeinsam Haltung zeigen

Ein Abend wie dieser wird erst durch starke Partner möglich – insbesondere geht der Dank von QUEER MOMENTS an Mario Reichel von BlitzBlank, Alfons Moser von AKKORD, Christian Schmalvogel vom Weingut Fuhrgassl-Huber und Sven Löhr von Velo Austria. Ortrun Gauper: „ Mit ihrem Engagement zeigen sie, dass gesellschaftliche Verantwortung und gelebte Solidarität Hand in Hand gehen können. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Vielfalt, Sichtbarkeit und Zusammenhalt. “

Datum: 03.10.2025, 18:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Lokal 8 - Restaurant Kelsen im Parlament

Dr. Karl Renner-Ring 3

1010 Wien

URL: https://www.queermoments.com/