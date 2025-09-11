Lotto: Vierfachjackpot mit 4,6 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Am Mittwochabend wurden die Zahlen „2, 10, 15, 23, 25, 42“, getippt auf einem Lotto Normalschein in Niederösterreich, zur Eintrittskarte in den Club der Lotto-Millionäre. Der oder die Gewinner:in hatte die „sechs Richtigen“ bereits im ersten von zwölf gespielten Tipps angekreuzt und kann sich nun über einen Gewinn von mehr als 4,6 Millionen Euro freuen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung am Sonntag wieder um einen mit 1,2 Millionen Euro gefüllten Starttopf für den Sechser.



Auch einer der beiden Fünfer mit Zusatzzahl von gestern Abend geht nach Niederösterreich. Hier war es die Zahl 23, die bei einem Systemtipp auf den Sechser fehlte. Und auch beim zweiten Fünfer mit Zusatzzahl fehlte die 23 auf die „sechs Richtigen“, hier war es ein Quicktipp, der in Wien gespielt wurde. Beide Gewinne betragen mehr als 74.000 Euro.



LottoPlus

Bei LottoPlus gab es hingegen keinen Sechser. Davon konnten hier jedoch die LottoPlus Fünfer profitieren. Auf sie wird die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers aufgeteilt. Alle 57 LottoPlus Fünfer erhalten damit etwas mehr als 6.800 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung geht es dann wieder um 200.000 Euro.



Joker

Auch der Doppeljackpottopf beim Joker wurde gestern Abend leergeräumt. Gleich vier Spielteilnehmer:innen hatten die richtige Jokerkombination auf ihren Tippscheinen. Aber nur drei davon hatten auch jeweils das „Ja“ angekreuzt. Die drei Gewinne zu je mehr als 206.000 Euro gehen jeweils einmal nach Vorarlberg, nach Salzburg und Oberösterreich.



Die Lotto Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 10. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen